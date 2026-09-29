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В Росії стратегічний бомбардувальник Ту-95МС розбився після зльоту: що з екіпажем

Юрій Берендій
29 вересня 2026, 16:13
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Ту-95МС розбився після зльоту в Амурській області РФ. Стратегічний бомбардувальник належав авіагрупі "Українка", шестеро з семи людей ліквідовано.
В Росії стратегічний бомбардувальник Ту-95МС розбився після зльоту: що з екіпажем
Ту-95МС розбився в РФ - шестеро членів екіпажу загинули / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Ту-95МС міг розбитися після зльоту в Амурській області
  • Шестеро із семи членів екіпажу знищені
  • Причина інциденту наразі офіційно не встановлена

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 розбився в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовослужбовець отримав травми та був госпіталізований. Про це повідомили Міноборони РФ та російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

У російському оборонному відомстві заявили, що літак впав у безлюдній місцевості Мазановського району. За офіційною версією, літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту.

"Літак Ту-95 впав в Амурській області в безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту", - повідомило Міноборони РФ.

За даними відомства, внаслідок падіння загинули шестеро членів екіпажу. Один військовослужбовець вижив, отримав травми та був доставлений до лікарні.

"Шість членів екіпажу загинули, один отримав травми - його госпіталізували. Літак виконував політ без боєкомплекту", - заявили в Міноборони РФ.

Катастрофа сталася поблизу села Красноярово близько 14:05 за місцевим часом. Спочатку російські ЗМІ повідомляли про падіння Ту-154, однак згодом аналіз фото уламків та інші дані вказали, що йдеться саме про стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Раніше російські джерела також поширювали версію про можливий вибух або займання палива на борту. Водночас офіційна причина аварії наразі не оголошена.

Для з’ясування обставин катастрофи російське військове відомство направило на місце події спеціальну комісію.

"Для з’ясування всіх обставин події до місця катастрофи вилетіла комісія ВКС Росії", - повідомило Міноборони РФ.

В Росії стратегічний бомбардувальник Ту-95МС розбився після зльоту: що з екіпажем
Літаки серії Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Скільки Ту-95 і Ту-160 залишилося в РФ - дані ГУР МО

У складі повітряно-космічних сил РФ залишаються 15 літаків Ту-160 та 47 Ту-95, однак боєздатними є лише 13 і 38 машин відповідно. Росія продовжує використовувати стратегічну авіацію для ракетних ударів по Україні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у коментарі УНІАН.

Скорочення кількості справних літаків у ГУР пов'язують із вогневим ураженням російських аеродромів. За даними розвідки, для РФ навіть втрата однієї машини є відчутною, враховуючи загальну чисельність такого парку.

Водночас наявних сил Росії достатньо для продовження застосування авіації під час ракетних атак по українських цілях. Один Ту-95МС може нести до чотирьох ракет Х-101, тоді як Ту-160 здатен брати на борт до 12 таких ракет.

Окремим питанням залишається можливість Москви поповнювати парк стратегічних бомбардувальників. Після розпаду СРСР РФ намагалася відновити виробництво Ту-160, однак нинішні можливості російського ОПК обмежені ремонтом і модернізацією вже наявних літаків.

"Після розпаду СРСР противник намагається відновити виробництво Ту-160, однак наразі ОПК РФ здатен лише проводити їх ремонт та модернізацію", - зазначили в ГУР.

Розвідка також оцінила вплив ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі на можливості стратегічної авіації. За даними ГУР, дефіцит пального не стає критичним фактором для військової техніки, оскільки армія отримує його в пріоритетному порядку.

"Удари по російських НПЗ не впливають на застосування стратегічної авіації противника, оскільки військова, зокрема авіаційна, техніка забезпечується паливом у пріоритетному порядку", - зазначили в ГУР.

Втрати російської авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ЗМІ інформували про падіння винищувача Су-57 у Підмосков'ї під час тренувального польоту. За попередніми даними пілот встиг катапультуватися, офіційного підтвердження причин аварії не надходило. Інцидент стався 23 липня в Одинцовському районі Підмосков'я.

Defense Express висунув версію про можливе знищення двомісного навчально-бойового Су-57Д під час демонстраційного польоту. Видання звернуло увагу, що Су-57Д уперше полетів лише два місяці тому. Район падіння вказували поблизу Звенигорода приблизно за 10 км від авіабази Кубинка біля 237-го центру демонстрації авіаційної техніки.

Міноборони РФ повідомляло, що в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Міноборони зазначило, що екіпаж катапультувався і руйнувань на землі немає. Аварія сталася 15 червня в районі Свірська в Іркутській області.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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