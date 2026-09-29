Росія вдарила КАБами по школі в Сумах, є загиблі та поранені: Зеленський відреагував

Росія вдарила КАБами по школі в Сумах: загинули двоє людей, шестеро поранені, серед них троє дітей.

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Що відомо про наслідки російскього удару по Сумах / Колаж: Главред, фото: ДСНС Сумської області, Національна поліція

Ключові тези:

РФ вдарила чотирма КАБами по школі в Сумах

Загинули двоє людей, серед поранених троє дітей

Зеленський закликав партнерів посилити тиск на РФ

Країна-агресорка Росія завдала чотирьох ударів КАБами по школі в центрі Сум, де тривало навчання. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них троє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали", - повідомив він.

Окрім школи, російський удар пошкодив будинки у приватному секторі. На місці працюють екстрені та інші служби, які ліквідовують наслідки атаки.

"Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей", - зазначив президент.

Зеленський різко відреагував на атаку та заявив, що Росія не припинить подібні удари без посилення міжнародного тиску. Окремо він звернувся до США, європейських держав та інших партнерів України.

"Російські терористи та просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску", - заявив глава держави.

Президент також очікує від союзників не лише публічних заяв, а й конкретних дій у відповідь на російські удари.

"Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами", - наголосив Зеленський.

КАБ / Інфографіка: Главред

Що може зупинити удари РФ по Україні - коментар експерта

Російські удари по Україні можна стримувати через ураження ключових об’єктів у Москві, вважає військовий експерт Роман Світан. За його словами, для реалізації такого підходу Україні потрібна балістична зброя. Про це він повідомив в інтерв’ю Главреду.

Експерт навів приклад Ірану, який, за його оцінкою, намагався компенсувати обмежені можливості протиповітряної оборони та авіації застосуванням балістичних ракет проти важливих цілей противника.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - заявив Світан.

Окремим елементом такого сценарію Світан назвав вплив на столицю РФ. На його думку, саме Москва може стати фактором, який створить внутрішній тиск на російське керівництво.

"Потрібно знайти болючі точки. У росіян вона одна - Москва. Та ахіллесова п’ята, тиск на яку може змусити всю Російську Федерацію не робити того, чого робити не треба", - наголосив він.

За словами експерта, удари по столиці РФ мають не лише військовий, а й психологічний ефект. Йдеться про те, щоб населення Москви безпосередньо відчувало наслідки війни, яку Росія веде проти України.

Ключові цілі для української балістики / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київська міська військова адміністрація інформувала про наслідки нічного балістичного удару по столичному регіону 29 вересня. У повідомленні йшлося про пошкодження будівель у трьох районах та про пожежі на дахах і нежилих спорудах. У ніч на 29 вересня зафіксовано рух швидкої цілі і серію вибухів, а в окремих районах були падіння уламків та загоряння, що ліквідовували рятувальники.

Цього ж дня ДСНС України повідомило про наслідки російських ударів по Одеській області. У відомстві уточнили, що через атаку ворога пошкоджені житлові будинки та лицей і виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

28 вересня моніторингові канали повідомили, що Росія готує новий балістичний удар по Києву. Вони зазначали, що загроза балістичного удару була продовжена на 48 годин. У переліку можливих цілей були названі кілька цивільних об'єктів, серед яких торгові центри і автозаправна станція.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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