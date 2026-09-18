Підірвані літаки та вертольоти РФ: деталі потужного удару по летовищу Ростова

На аеродромі в Ростові бійці СБУ здійснили напад на вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26.

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Знищено вертольоти та літаки РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Опубліковано супутникові знімки знищеної російської техніки

Були атаковані вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26

Стали відомі подробиці знищення російських літаків і вертольотів на аеродромі Ростова.

OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно опублікували супутникові знімки знищеної в ніч на 17 вересня російської техніки.

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Були атаковані вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 і Ан-26 бійцями СБУ на аеродромі в Ростові.

Кадри підтверджують повне знищення чотирьох одиниць техніки. На знімках показано два вертольоти та два літаки, ураження яких вдалося зафіксувати.

/ t.me/kiber_boroshno

"У результаті атаки на аеропорт "Ростов-Центральний" зафіксовано повне знищення двох вертольотів Мі-8, Ан-12 та Ан-26", - пояснили в "КіберБорошно".

/ t.me/kiber_boroshno

Удари по цілях РФ: подробиці атак

Україна провела серію ударів по об’єктах на російській території. Про проведення спільної операції повідомив Володимир Зеленський.

Як зазначив президент України, під удар потрапив нафтопереробний завод у Ярославлі. Одночасно СБУ атакувала військовий аеродром, розташований у Ростовській області.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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