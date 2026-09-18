Підірвані літаки та вертольоти РФ: деталі потужного удару по летовищу Ростова

Головне:
- Опубліковано супутникові знімки знищеної російської техніки
- Були атаковані вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26
Стали відомі подробиці знищення російських літаків і вертольотів на аеродромі Ростова.
OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно опублікували супутникові знімки знищеної в ніч на 17 вересня російської техніки.
Були атаковані вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 і Ан-26 бійцями СБУ на аеродромі в Ростові.
Кадри підтверджують повне знищення чотирьох одиниць техніки. На знімках показано два вертольоти та два літаки, ураження яких вдалося зафіксувати.
"У результаті атаки на аеропорт "Ростов-Центральний" зафіксовано повне знищення двох вертольотів Мі-8, Ан-12 та Ан-26", - пояснили в "КіберБорошно".
Удари по цілях РФ: подробиці атак
Україна провела серію ударів по об’єктах на російській території. Про проведення спільної операції повідомив Володимир Зеленський.
Як зазначив президент України, під удар потрапив нафтопереробний завод у Ярославлі. Одночасно СБУ атакувала військовий аеродром, розташований у Ростовській області.
Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.
Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.
Читайте також:
- "Усе це летітиме на нас": авіаційний експерт дав тривожний прогноз на зиму
- Росія атакує Київ балістичними ракетами: лунають вибухи, що відомо
- Україна має космічний дефіцит засобів: Зеленський зробив важливу заяву
Про джерело: КіберБорошно
Cyber Boroshno Digital (КіберБорошно) - це компанія, яка спеціалізується на цифрових послугах, зокрема у сфері маркетингу та IT. Розробляє продукти, які роблять важливий внесок у зміцнення захисту України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред