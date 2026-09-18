Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підірвані літаки та вертольоти РФ: деталі потужного удару по летовищу Ростова

Олексій Тесля
18 вересня 2026, 23:54
google news Підпишіться
на нас в Google
На аеродромі в Ростові бійці СБУ здійснили напад на вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26.
Мі-8, вибух
Знищено вертольоти та літаки РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне:

  • Опубліковано супутникові знімки знищеної російської техніки
  • Були атаковані вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26

Стали відомі подробиці знищення російських літаків і вертольотів на аеродромі Ростова.

OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно опублікували супутникові знімки знищеної в ніч на 17 вересня російської техніки.

відео дня

Були атаковані вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 і Ан-26 бійцями СБУ на аеродромі в Ростові.

Кадри підтверджують повне знищення чотирьох одиниць техніки. На знімках показано два вертольоти та два літаки, ураження яких вдалося зафіксувати.

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

"У результаті атаки на аеропорт "Ростов-Центральний" зафіксовано повне знищення двох вертольотів Мі-8, Ан-12 та Ан-26", - пояснили в "КіберБорошно".

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

Удари по цілях РФ: подробиці атак

Україна провела серію ударів по об’єктах на російській території. Про проведення спільної операції повідомив Володимир Зеленський.

Як зазначив президент України, під удар потрапив нафтопереробний завод у Ярославлі. Одночасно СБУ атакувала військовий аеродром, розташований у Ростовській області.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

Читайте також:

Про джерело: КіберБорошно

Cyber Boroshno Digital (КіберБорошно) - це компанія, яка спеціалізується на цифрових послугах, зокрема у сфері маркетингу та IT. Розробляє продукти, які роблять важливий внесок у зміцнення захисту України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ростов Ми-8 Ан-26 війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Пекельні санкції" у дії: Трамп завдав потужного удару по РФ та Ірану

"Пекельні санкції" у дії: Трамп завдав потужного удару по РФ та Ірану

01:45Світ
РФ атакувала Суми КАБами: є жертви, під завалами шукають людей

РФ атакувала Суми КАБами: є жертви, під завалами шукають людей

22:20Україна
Україна та РФ хочуть усунути Віткоффа від переговорів – у чому причина

Україна та РФ хочуть усунути Віткоффа від переговорів – у чому причина

22:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 19 вересня: Драконам — ілюзії, Кроликам — твердість

Китайський гороскоп на завтра, 19 вересня: Драконам — ілюзії, Кроликам — твердість

Як швидко почистити килим від плям і неприємних запахів: два дієві засоби

Як швидко почистити килим від плям і неприємних запахів: два дієві засоби

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з коровами за 48 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з коровами за 48 с

Чи потрібно перекопувати город восени — несподіваний висновок фахівців

Чи потрібно перекопувати город восени — несподіваний висновок фахівців

Скрип підлоги зникне за кілька хвилин: як вирішити проблему без зняття дощок

Скрип підлоги зникне за кілька хвилин: як вирішити проблему без зняття дощок

Останні новини

01:45

"Пекельні санкції" у дії: Трамп завдав потужного удару по РФ та Ірану

01:21

Головна умова для майбутньої пенсії: чи є ризик для трудового стажу

18 вересня, п'ятниця
23:54

Підірвані літаки та вертольоти РФ: деталі потужного удару по летовищу Ростова

23:30

Коли викопувати та як садити лілії восени: секрет досвідченої садівниці

23:06

Берлін втрачає канцлера, а Київ отримує ракети для Patriot — КохПогляд

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
22:54

Про жовті плями на подушці можна забути: дешевий спосіб із простим інгредієнтомВідео

22:20

РФ атакувала Суми КАБами: є жертви, під завалами шукають людей

22:17

Україна та РФ хочуть усунути Віткоффа від переговорів – у чому причина

22:06

Тест на IQ: потрібно знайти полуницю без плодоніжки за 15 секунд

Реклама
21:59

Ціна дизеля злетить: експерт розкрив терміни та нову вартість палива

21:27

Відмиється навіть старий жовтий наліт: чим почистити ущільнювачі душової кабіниВідео

21:00

"Мисливець за скарбами": вчений зробив сенсаційне відкриття та "підірвав" архіви

20:59

"Все це буде по нас летіти": авіаційний експерт дав тривожний прогноз на зиму

20:46

Гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — фінал, Тельцям — спокій

20:26

Навіщо люди затискають кнопку 9 в банкоматах: секрет зняття грошей

20:06

Цвіль зникне прямо на очах: ​​розкрито простий домашній секретВідео

20:04

Поляки масово збирають тривожні рюкзаки: що радить місцевий ветеран

20:00

Одна помилка зіпсує газон: коли востаннє косити траву восени

19:57

Використовувалася для ударів по Києву: дрони знищили пускову установку С-400

19:44

Золото під ногами: шукач металу відкопав 3000-річний скарб за 20 хвилин

Реклама
19:40

Росія атакує Київ балістикою: лунають вибухи, що відомо

19:28

Україна має космічний дефіцит коштів: Зеленський зробив важливу заяву

19:10

Нова хвиля ракетних ударів РФ: розкрито ймовірні цілі обстрілів

19:07

Навіщо посипати поріг сіллю на ніч: енергетичний захист та побутова користь

19:06

"Почався дощ, але люди нікуди не йдуть": як Житомир зустрів "Караоке на майдані"

18:44

Чому восени авто витрачає більше пального: причини, про які мало хто знаєВідео

18:42

Всесвіт готує сюрприз: названо знаки, яким пощастить наприкінці вересня

18:40

"Нова пошта" працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться

18:25

Міль зникне назавжди: простий спосіб позбутися комах у будинкуВідео

18:14

Навіщо натирати дерев'яні меблі зубною пастою: хитрий трюк для дому

17:55

Українців попередили про можливі затримки пенсій: скільки доведеться чекати

17:42

Чи загрожують Україні магнітні бурі на вихідних: оцінка науковців

17:39

Пліснява зникне за пів години - названо народний засіб, який випалює грибок

17:28

Росія цинічно атакувала людне місце в центрі Одеси: є постраждалі

17:27

Неочевидна користь на грядці: що саджають поруч із часником восени

17:12

Удари по енергетиці можуть припинитися: у Зеленського назвали умову

16:56

В автомобілі мера Львова Андрія Садового знайшли невідомий пристрій

16:53

Закрутки не помутніють і не зіпсуються: куди поставити банки на зиму

16:29

Квіти не зів'януть до морозів: як продовжити цвітіння троянд восениВідео

16:19

Гороскоп на сьогодні, 19 вересня: Овнам - новини, Тельцям - подарунок

Реклама
16:16

Як розм'якшити черствий хліб за 7 хвилин: лайфхак від шеф-кухаря

15:53

Долар зріс у ціні, євро дешевшає: новий курс валют на 21 вересня

15:43

Припинити війну можуть лише фронт і революція: пояснює ПастуховПогляд

15:41

Ціни на iPhone 18 Pro і 18 Pro Max: в Україні відкрили передзамовлення

15:27

Війна в Україні оголила слабкі місця НАТО: як Альянс готується до прямого зіткнення з РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра, 19 вересня: Овну — цінувати своє, Скорпіону — прокинутися

15:14

"Казали те саме рік тому": Кушнер різко відповів Путіну щодо Донбасу - NYT

14:54

Від чого померла Хайден Пенеттьєрі: представник актриси зробив заяву

14:39

Сестра Жанни Фріске зважилася на дивний крок, пов’язаний із покійною співачкою

14:22

Діти налякані: дружина Юрія Ткача показала, що Росія зробила зі школою її доньки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти