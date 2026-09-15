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Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами - Зеленський

Віталій Кірсанов
15 вересня 2026, 22:32оновлено 15 вересня, 23:03
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Зеленський заявив, що Росія могла знати про пересування іноземних делегацій та напади в Молдові.
Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами
Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

  • РФ могла бути поінформована про пересування української та іноземних делегацій
  • Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Молдови
  • Президент заявив, що не довіряє російській стороні

Російські військові двічі за останні кілька тижнів атакували дронами літак, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, такі дії були частиною стратегії Росії, спрямованої на залякування. Про це він розповів в інтерв’ю CBS News.

Зеленський зазначив, що атаки були безпосередньо пов’язані з місцем перебування президентського літака.

відео дня

За словами Зеленського, Росія могла бути поінформована про пересування української та іноземних делегацій і свідомо завдавала ударів у районах їхнього переміщення.

Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Молдови, зокрема в періоди, коли там перебував український президентський літак.

"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Вони використовували повітряний простір Молдови", - сказав президент.

Він припустив, що російська сторона могла не ставити за мету безпосередньо його самого, однак вважає, що атаки могли використовуватися для залякування.

Зеленський також розповів, що подібна ситуація сталася під час повернення української делегації додому через Кишинів. За його словами, тоді Росія знову запустила безпілотник у повітряний простір Молдови.

Президент заявив, що не довіряє російській стороні і вважає, що в Москві могли знати про пересування високопоставлених іноземних представників.

"Я думаю, що вони знали. І саме тому європейці, американці, великі делегації їхали в цьому поїзді, і вони напали", - зазначив Зеленський.

Він додав, що подібні інциденти траплялися не лише в Молдові, а й у Румунії та Польщі. На думку президента України, таким чином Росія демонструє силу, розраховуючи на відсутність жорсткої відповіді.

Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами - Зеленський
Інфографіка: Главред

Чи діє енергетичне перемир’я

Окремо Зеленський прокоментував так зване енергетичне перемир’я, про яке раніше заявив президент США Дональд Трамп. Воно передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

На запитання, чи діє зараз таке перемир’я, Зеленський відповів негативно.

За його словами, Україна готова дотримуватися домовленостей, однак Росія має виконувати їх на тих самих умовах.

"Ми ніколи не завдаємо ударів першими", - підкреслив президент.

Зеленський також пояснив різницю в підходах двох країн до енергетичного сектору. За його словами, для Росії енергетика насамперед пов’язана з продажем нафти й газу, тоді як для України - із забезпеченням населення електроенергією.

"Для нас енергетика - це забезпечення нашого народу електроенергією. Ось і все", - заявив Зеленський.

Яку вигоду може отримати Україна від паузи в ударах по енергетиці

Енергетичний експерт Андрій Закревський в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив, що перерва в обстрілах вигідна обом сторонам конфлікту, але з різних причин: Києву вона дає час на підготовку до холодів, а Москві - шанс відремонтувати те, що вже пошкоджено.

Водночас тимчасове перемир’я, за словами експерта, не повинно скасовувати стратегію України щодо чинення тиску на РФ з метою припинення війни.

"Якби ми не чинили на них тиску, якби ми не поставили їх із бензином у ту саму ситуацію, в яку вони поставили нас із виробництвом електроенергії, то й переговорів би не було. Ми підходимо до чергового глухого кута у війні, а коли глухих кутів у війні стає дедалі більше, війна закінчується", - пояснив Закревський.

Також експерт оцінив ймовірність укладення угоди про припинення ударів у 60–70%.

Енергетичне перемир’я - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. США оголосили, що сторони нібито погодилися на взаємні обмеження щодо ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова не завдавати ударів по РФ за умови реальної взаємності та надійних гарантій від партнерів. Київ підкреслив, що формальна домовленість без механізму виконання не вважається достатньою.

Водночас Путін не хоче укладати угоду про перемир’я до настання зими, за даними співрозмовників FT, обізнаних із ходом переговорів. Вони зазначили, що атаки РФ на енергетику можуть посилити тиск на Київ.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991–2005, 2010–2019), Секретаріат Президента України (2005–2010), пише Вікіпедія.

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