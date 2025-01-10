З Leopard та IRIS-T: ЗМІ дізналися деталі великого пакета допомоги ФРН Україні

Важливо:
- До пакета увійдуть 22 основні бойові танки Leopard 1 і БМП
- ЗСУ передадуть зенітно-ракетну систему Iris-T SLM/SLS
ФРН поставить в Україну в першій половині 2025 року великий пакет військової допомоги, включно з бронетехнікою і засобами ППО.
Зокрема, до пакета увійдуть 22 основні бойові танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одна зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS, повідомляє німецький телеканал ntv з посиланням на "урядові кола".
Згідно з опублікованою інформацією, поставки включатимуть:
- 22 основні бойові танки Leopard 1;
- 25 бойових машин піхоти Marder;
- зенітно-ракетну систему Iris-T SLM/SLS;
- 16 гаубиць;
- 2 пускові установки Patriot для ППО;
- 7 танків ППО Gepard зі 120 000 боєприпасів;
- 3 500 бойових безпілотників Helsing;
- шість озброєних вертольотів Sea King;
- 250 000 артилерійських боєприпасів.
"Крім того, для української армії буде поставлено низку іншої бронетехніки та обладнання", - резюмується в повідомленні.
Військова допомога ФРН Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні. До нового пакету допомоги увійшли системи протиповітряної оборони та бронемашини.
Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.
Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.
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