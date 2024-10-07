Війна в Україні може закінчитись за два тижні: Борель видав заяву про допомогу Заходу

Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на нормальних умовах.

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Коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна.

"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне - як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей", - зазначив він для видання 20minutos.

Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.

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Що відомо про план перемоги / Інфографіка: Главреда

Україна нещодавно завершила роботу над планом перемоги, який президент Володимир Зеленський представив під час свого візиту до США. Цей план було обговорено з президентом США Джо Байденом, а також кандидатами на посаду президента Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Повного змісту плану поки що не розкрито, проте керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ініціатива буде представлена широкій українській громадськості.

У Держдепартаменті США прокоментували план, назвавши його продуктивним і підтвердивши, що обговорення з цього питання триватимуть.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, що Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Міністр оборони країни Рубен Брекелманс повідомив, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну. Решту літаків він обіцяє передати Україні в найближчі місяці - це терміново необхідно для України.

Костянтин Криволап повідомив, що Україна отримала потужну зброю. Він розповів, що атаку на Торопець не треба розглядати як одноразову акцію. Росіяни демонструють нездатність захистити свої військові об'єкти. Існує три групи об'єктів у Росії, які можуть опинитися під ударом українських дронів і ракет.

У ЗМІ повідомили, що Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії. Такі чутки з'явилися після того, як українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання.

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