УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2024, 01:42
34
Вартість нового пакета військової допомоги становить 2,4 мільярда доларів.
військова допомога США
США виділили Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: defense.gov

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становить 2,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Пентагон.

Новий пакет допомоги передбачає виділення додаткових грошей у рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.

Відомо, що Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

відео дня

Що увійде до пакета військової допомоги:

  • боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • БПЛА і компоненти з підтримки українського виробництва БПЛА;
  • обладнання для боротьби з БПЛА;
  • безпілотні надводні судна;
  • засоби захищеного зв'язку;
  • обладнання та матеріально-технічні засоби підтримки українського виробництва боєприпасів;
  • запасні частини, а також інше допоміжне обладнання.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Раніше повідомлялося, що США нададуть унікальні авіабомби до літаків. Ці авіабомби здатні вражати цілі на відстані понад 70 миль - це 112,6 км, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.

Також раніше в Politico повідомили, що Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати зброю Україні. Але в такий спосіб Вашингтон може надати Україні тільки ті види озброєння, які вже були в попередніх пакетах допомоги.

У Reuters зазначали, що США готуються оголосити новий пакет допомоги Україні на суму понад 8 мільярдів доларів. Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена, заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

01:42 Україна
У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

00:40 Синоптик
"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

22:47 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб 15426

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі 6229

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає 4733

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні 4483

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні

Останні новини

03:36

Творить дива: для чого французи висипають сіль у раковину

03:00

Буде удар на випередження: Олег Жданов відповів, чи застосує РФ ядерну зброю

02:32

Британія готова, але є нюанс: Жданов пояснив, хто стоїть на заваді ударів по РФ

01:42

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

01:30

"Запізнилися": українцям дали сумний прогноз щодо відновлення енергосистеми

Україні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - ЖдановУкраїні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - Жданов
00:40

У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

00:26

Як правильно їсти ківі: чим корисна шкірка для організму людини

26 вересня, четвер
23:01

Тільки найуважніший впорається за 60 секунд: знайдіть котика серед листя

22:47

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

Реклама
22:45

Військовий облік онлайн, без ВЛК: що пропонує Міноборони

22:38

Візьмемо участь у встановленні миру: Ердоган виступив з важливою заявою

22:18

Олена Зеленська підкорила шикарним образом на зустрічі в Нью-Йорку

21:41

"Занурився в бочку з брудом": Ахтем Сеітаблаєв розповів, як піднімав руку на свою кохану

21:26

"Переграв" Росію: глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією - подробиці

21:12

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:01

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла моваФото

20:56

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з нігВідео

20:37

Дмитрука готуються екстрадувати: заява Офісу генпрокурора

20:19

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

19:45

Удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни: Жданов дав свою оцінку

Реклама
19:44

Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

19:40

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

19:25

Як правильно називається вмикач чи вимикач: Авраменко здивував поясненням

19:17

Ситуація у Вовчанську: окупанти риють підземні тунелі

19:14

Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет "Сармат"

19:10

Що відбувається у ВугледаріПогляд

19:04

Допомагають вернути Крим Україні: як партизани посилюють операції на півострові

18:51

Як не угробити багатий урожай: що можна посадити в жовтніВідео

18:27

В Угорщині назвали беззмістовним рішення України боротися проти агресії Росії

17:47

"72-га бригада вийшла з міста Вугледар": в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

17:46

Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по ХарковуФото

17:33

Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

17:21

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

17:20

Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ: Жданов назвав умову

17:17

Китай просуває вигідні для Росії умови миру: Україна пішла на хитрість - Politico

17:05

Ви принесете в дім благополуччя: що потрібно зробити 27 вересня - прикмети

16:58

Не відшукає навіть досвідчений хакер: як стовідсотково видалити історію пошуку в ГуглВідео

16:50

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

16:23

Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

16:18

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

Реклама
16:13

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

16:00

Дитина їсть руками: нутриціолог назвав топ-5 причин, чому це корисно для малечі

15:32

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогніВідео

15:27

Що означає "обоє рябоє": якими милозвучними фразеологізмами можна замінити цей вислівВідео

15:24

Снарядний голод армії РФ буде забезпечений: ЗСУ можуть "зламати" ворога - Жданов

15:04

4 проблеми, які можуть завадити якісній підготовці до НМТ новини компанії

14:55

Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

14:55

Зустріч Зеленського з Байденом тет-а-тет: відомо, про що вони говоритимуть

14:52

Як уберегти троянди від заморозків: казковий результат навесні гарантованийВідео

14:30

Засвітився в Києві: втікач Олег Винник повернувся в Україну - блогер

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти