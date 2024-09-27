США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становить 2,4 мільярда доларів. Про це повідомляє Пентагон.
Новий пакет допомоги передбачає виділення додаткових грошей у рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.
Відомо, що Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.
Що увійде до пакета військової допомоги:
- боєприпаси та підтримка українських систем протиповітряної оборони;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- БПЛА і компоненти з підтримки українського виробництва БПЛА;
- обладнання для боротьби з БПЛА;
- безпілотні надводні судна;
- засоби захищеного зв'язку;
- обладнання та матеріально-технічні засоби підтримки українського виробництва боєприпасів;
- запасні частини, а також інше допоміжне обладнання.
Військова допомога Україні від США - останні новини
Раніше повідомлялося, що США нададуть унікальні авіабомби до літаків. Ці авіабомби здатні вражати цілі на відстані понад 70 миль - це 112,6 км, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.
Також раніше в Politico повідомили, що Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати зброю Україні. Але в такий спосіб Вашингтон може надати Україні тільки ті види озброєння, які вже були в попередніх пакетах допомоги.
У Reuters зазначали, що США готуються оголосити новий пакет допомоги Україні на суму понад 8 мільярдів доларів. Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена, заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.
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