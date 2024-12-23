З Patriot, IRIS-T і Leopard: у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні

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- До пакета увійшли системи протиповітряної оборони
- Німеччина також надасть Україні додаткові засоби
У Німеччині розповіли подробиці про новий пакет військової допомоги для України.
До нього, серед іншого, увійшли системи протиповітряної оборони, йдеться в повідомленні на сайті уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги ФРН Україні:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- 2 зенітні самохідні установки Gepard із запчастинами;
- 30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;
- самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків із системами кінетичної оборони;
- 7 десантних джипів Caracal;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
- 120 гранатометів GMW,
- 200 кулеметів MG4,
- 420 гвинтівок MK 556,
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338,
- 100 гвинтівок CR 308;
- 52 000 снарядів 155 мм,
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
Крім того, Німеччина також надасть Україні додаткові засоби, зокрема:
- генератори;
- турнікети;
- намети;
- мінометні боєприпаси 120 мм;
- міни;
- обладнання для розмінування;
- патрони для стрілецької зброї.
Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.
Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.
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