З Patriot, IRIS-T і Leopard: у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні

До нового пакету допомоги увійшли системи протиповітряної оборони та бронемашини.

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Німеччина передасть Україні нові системи ППО / Вікіпедія

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До пакета увійшли системи протиповітряної оборони

Німеччина також надасть Україні додаткові засоби

У Німеччині розповіли подробиці про новий пакет військової допомоги для України.

До нього, серед іншого, увійшли системи протиповітряної оборони, йдеться в повідомленні на сайті уряду Німеччини.

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Новий пакет допомоги ФРН Україні:

15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard із запчастинами;

30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків із системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW,

200 кулеметів MG4,

420 гвинтівок MK 556,

80 снайперських гвинтівок HLR 338,

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

/ Главред

Крім того, Німеччина також надасть Україні додаткові засоби, зокрема:

генератори;

турнікети;

намети;

мінометні боєприпаси 120 мм;

міни;

обладнання для розмінування;

патрони для стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Більше новин:

Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

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