IRIS-T, Gepard і не тільки: Німеччина готує для України мільярдний пакет допомоги

Німеччина з Бельгією, Данією та Норвегією надасть Україні пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро.

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Шольц оголосив про мільярдні пакети допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Його мають надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

Шольц зазначив, що раніше Україна вже отримала військову допомогу на суму 600 млн євро. Тоді до пакету допомоги увійшла п'ята система IRIS-T SLM, бойові машини піхоти, танки, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.

"До кінця року ми за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - уточнив Шольц. відео дня

Німецький канцлер також наголосив, що Німеччина займає друге місце за обсягами наданої Україні військової допомоги та допомагає посилювати протиповітряну оборону.

Новий пакет військової допомоги для України міститиме:

системи ППО IRIS-T і Skynex;

зенітні самохідні установки Gepard;

самохідні артилерійські установки;

броньовані автомобілі;

бойові дрони;

радари;

артилерійські боєприпаси.

Крім того, Шольц розповів, що Німеччина заклала 4 млрд євро у бюджет на 2025 рік на двосторонню допомогу Україні. Також Шольц нагадав, що країни G7 та Євросоюз готують багаторічний кредит для України на 50 млрд доларів, який буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Зенітна самохідна установка Gepard / Інфографіка: Главред

Що таке Gepard Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром. Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Також 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на суму понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). З цієї суми 242 мільйони фунтів будуть виділені у 2024-2025 роках для термінових гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати оголосили про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зазначивши, що допомога включатиме додаткову батарею ППО Patriot, безпілотники, ракети великої дальності та кошти для зміцнення оборонно-промислової бази.

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