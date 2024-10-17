Танки, ракети, і тисячі снарядів: Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування WISENT. Також Німеччина передала запчастини до техніки.
До того ж Україна отримала 1 ЗРК IRIS-T SLM, ракети IRIS-T SLM та Sea Sparrow, 30 БПЛА VECTOR із запчастинами.
У пакет допомоги також увійшли:
- боєприпаси для LEOPARD 2;
- боєприпаси для танка LEOPARD 1;
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 24 000 снарядів калібру 155 мм;
- 100 портативних систем розмінування H-PEMBS;
- 90 міношукачів;
- мінний трал;
- 2 системи мобільних антен;
- 57 лазерних далекомірів;
- 13 000 переносних ПТРК RGW 90;
- 25 000 патронів калібру 40 мм;
- 75 000 джгутів;
- 150 000 оклюзійних наліпок;
- 460 гвинтівок MK 556;
- 90 гвинтівок HLR 338 та 240 000 патронів;
- 30 гвинтівок CR 308;
- 3 000 пістолетів SFP9.
Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.
Військова допомога Україні - останні новини
Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Також 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на суму понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). З цієї суми 242 мільйони фунтів будуть виділені у 2024-2025 роках для термінових гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.
Як повідомляв Главред, Сполучені Штати оголосили про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.
Президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зазначивши, що допомога включатиме додаткову батарею ППО Patriot, безпілотники, ракети великої дальності та кошти для зміцнення оборонно-промислової бази.
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