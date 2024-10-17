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Танки, ракети, і тисячі снарядів: Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги

Ангеліна Підвисоцька
17 жовтня 2024, 22:43
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Німеччина також передала Україні одну ЗРК IRIS-T SLM.
Танки, ракети, і тисячі снарядів: Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги
Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Us Army

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування WISENT. Також Німеччина передала запчастини до техніки.

До того ж Україна отримала 1 ЗРК IRIS-T SLM, ракети IRIS-T SLM та Sea Sparrow, 30 БПЛА VECTOR із запчастинами.

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У пакет допомоги також увійшли:

  • боєприпаси для LEOPARD 2;
  • боєприпаси для танка LEOPARD 1;
  • боєприпаси для БМП MARDER;
  • 24 000 снарядів калібру 155 мм;
  • 100 портативних систем розмінування H-PEMBS;
  • 90 міношукачів;
  • мінний трал;
  • 2 системи мобільних антен;
  • 57 лазерних далекомірів;
  • 13 000 переносних ПТРК RGW 90;
  • 25 000 патронів калібру 40 мм;
  • 75 000 джгутів;
  • 150 000 оклюзійних наліпок;
  • 460 гвинтівок MK 556;
  • 90 гвинтівок HLR 338 та 240 000 патронів;
  • 30 гвинтівок CR 308;
  • 3 000 пістолетів SFP9.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Також 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на суму понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). З цієї суми 242 мільйони фунтів будуть виділені у 2024-2025 роках для термінових гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати оголосили про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зазначивши, що допомога включатиме додаткову батарею ППО Patriot, безпілотники, ракети великої дальності та кошти для зміцнення оборонно-промислової бази.

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