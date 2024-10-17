Танки, ракети, і тисячі снарядів: Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги

Німеччина також передала Україні одну ЗРК IRIS-T SLM.

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Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Us Army

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування WISENT. Також Німеччина передала запчастини до техніки.

До того ж Україна отримала 1 ЗРК IRIS-T SLM, ракети IRIS-T SLM та Sea Sparrow, 30 БПЛА VECTOR із запчастинами.

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У пакет допомоги також увійшли:

боєприпаси для LEOPARD 2;

боєприпаси для танка LEOPARD 1;

боєприпаси для БМП MARDER;

24 000 снарядів калібру 155 мм;

100 портативних систем розмінування H-PEMBS;

90 міношукачів;

мінний трал;

2 системи мобільних антен;

57 лазерних далекомірів;

13 000 переносних ПТРК RGW 90;

25 000 патронів калібру 40 мм;

75 000 джгутів;

150 000 оклюзійних наліпок;

460 гвинтівок MK 556;

90 гвинтівок HLR 338 та 240 000 патронів;

30 гвинтівок CR 308;

3 000 пістолетів SFP9.

Крім цього, Німеччина анонсувала поставки Україні ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D, 4000 ударних безпілотників, 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD, ще 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, а також зимовий одяг.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Також 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на суму понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). З цієї суми 242 мільйони фунтів будуть виділені у 2024-2025 роках для термінових гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати оголосили про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку, зазначивши, що допомога включатиме додаткову батарею ППО Patriot, безпілотники, ракети великої дальності та кошти для зміцнення оборонно-промислової бази.

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