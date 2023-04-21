Російський Су-34 "впустив" боєприпас на Бєлгород: після вибуху в центрі міста з'явилася 20-метрова воронка

Увечері 20 квітня жителі Бєлгорода чули гучний звук, схожий на вибух. Пошкоджено автомобілі та частину житлового будинку. Є постраждалі.

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Причиною вибуху в Бєлгороді Міноборони РФ назвало "позаштатне сходження боєприпасу" / Фото: Вікіпедія, Telegram

Пізно ввечері в четвер, 20 квітня, у російському Бєлгороді прогримів вибух. На вулиці в одному з районів з'явилася велика воронка - асфальт буквально вивернуло навиворіт. Пошкоджено автомобілі та частину житлового будинку. Є постраждалі.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, жителі Бєлгорода незадовго до вибуху чули свист. Ударною хвилею машину закинуло на дах місцевого магазину.

Як пізніше повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, на перехресті однієї з центральних вулиць міста (Ватутіна-Губкіна) утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів.

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Воронка після вибуху в Бєлгороді / Фото t.me/zhest_belgorod

Наслідки вибуху в Бєлгороді / Фото t.me/zhest_belgorod

"Є пошкодження скла в сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів і звалило стовпи лінії електропередачі", - повідомив Гладков.

Наслідки вибуху в Бєлгороді / Фото t.me/zhest_belgorod

Зруйнована квартира після вибуху в Бєлгороді / Фото t.me/zhest_belgorod

В результаті події постраждали дві жінки. Одну в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Друга від госпіталізації відмовилася, необхідну допомогу їй надали на місці.

Як вибух у Бєлгороді пояснили в Міноборони РФ

Причиною вибуху в Бєлгороді Міністерство оборони РФ назвало "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34.

Зазначається, що за цим фактом вже проводиться розслідування. Постраждалих немає, пошкоджені житлові будівлі.

Також в російських пабліках з'явилося відео "прильоту" з камер спостереження.

Кадр "прильоту" в Бєлгороді / скріншот

Зазначимо, незадовго до вибуху в Бєлгороді моніторингові канали повідомляли про ймовірну активність тактичної авіації ворога біля кордону з Харківською областю. Повідомлялося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Як відомо, з території Бєлгорода окканти завдають ракетних та артилерійських ударів по Харкову та Харківській області.

Як повідомляв Главред, 17 квітня пролунали потужні вибухи на підстанції в Бєлгороді. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.

Зазначимо, місцева влада міста Бєлгород вирішила не проводити свій парад до 9 травня. Вони побоюються "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

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