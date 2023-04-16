Відповідь за обстріли: у Білгородській області поскаржилися на потужну "бавовну"

Напередодні з території Білгородської області здійснювався обстріл українських населених пунктів.

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У Білгородській області прогриміли потужні вибухи / pixabay.com

В Білгородській області прогриміли вибухи, є руйнування. Під обстріл потрапило село Терезівка в Шебекінському міському окрузі.

Про "бавовну" повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

"Є руйнування: снаряд пробив дах житлового будинку і пошкодив стіни і меблі в двох кімнатах", — йдеться в повідомленні.

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При цьому він стверджує, що в результаті "прильотів" постраждалих немає, тому що "у велике свято вони були на кладовищі".

"Оперативні та аварійні служби на місці, триває побудинковий обхід території", — додав Гладков.

Звернемо увагу, що напередодні місцеві Telegram-канали писали про те, що з території Білгородської області здійснювався обстріл українських населених пунктів.

"Звуки вибухів доходили до деяких районів Бєлгорода. Це були вильоти", — говорилося в повідомленнях в ніч на 16 квітня.

Як повідомляв Главред, влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних і артилерійських ударів по Харкову і Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Там побоюються "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

Раніше ми писали про те, що в Бєлгородській області країни-агресора РФ впали кілька російських ракет. Місцеві жителі чули сильні вибухи.

При цьому невідомо, чи це були ракети, запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. У будь-якому випадку далеко вони не долетіли.

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