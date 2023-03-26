'Йде зворотна ескалація': Подоляк пояснив, чому в РФ почастішало цвітіння 'бавовни'

На думку Подоляка, Росія зараз перетворюється на кримінальну зону через військовослужбовців, які вступили до ПВК "Вагнера" і отримали зброю.

Подоляк пояснив, чому в РФ почастішало цвітіння "бавовни" / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

На території країни-агресорки Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України мало не щодня трапляються вибухи. Ці події свідчать про те, що недолуга політика Кремля призвела до незворотного процесу фрагментації та розпаду держави-терористки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Дуже важливо зрозуміти, що це йде зворотна ескалація. Вона об'єктивна, інтенсивність в ній занадто висока. Масштаб війни величезний і безумовно Росія програє війну", - зазначив Подоляк.

Разом з тим радник керівника ОП підкреслив, що РФ програє не тільки на полі бою, але й у інформаційній війні. Про це свідчать погрози, які розносять кремлівські пропагандисти, про "застосування Путіним ядерної зброї".

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На думку Подоляка, Росія зараз перетворюється на кримінальну зону через військовослужбовців, які вступили до ПВК "Вагнера" і отримали зброю. Ці люди нині ходять вулицями і вчиняють все, що їм заманеться.

Крім того, на офіційному рівні в Кремлі толерують беззаконня. Зокрема, прес-секретар президента Пєсков та колишній глава держави Медведєв стали рупорами Путіна і дозволяють громадянам Росії фактично крадіжку інтелектуальної власності, включаючи західні фільми та музику.

"Росія практично показує, що сьогодні вона не дотримується ніяких законів не тільки міжнародних, а й – внутрішніх… Держава дуже стрімко перетворюється на анклав кримінальності. Бо Росія – це, по суті, і є кримінальна територія. Просто вона маскувалася за ознаками державності свою справжню сутність", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, вдень, 26 березня, в російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого були пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

Окрім того, 22 березня у Курську відбувся потужна "бавовна". Місцеві пабліки повідомляли про сильні вибухи в районі аеропорту. Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що причин для паніки нібито немає.

До цього, 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Там безпілотники атакували залізницю – один зі шляхів постачання армії РФ. Також вибухи зафіксували поблизу військового аеродрому.

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