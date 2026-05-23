Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

Юрій Берендій
23 травня 2026, 18:42
google news Підпишіться
на нас в Google
"Флеш" заявив, що ефективність української ППО та систем перехоплення змушує Росію переглядати тактику масованих атак "Шахедами".
В Міноборони попередили про нову тактику Росії - чого чекати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts. in. ua

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ змінить підхід до застосування дронів проти України
  • Росіяни готують нові маршрути й тактику для атак
  • Окупанти планують запускати "Шахеди" ближче до кордону

Російська армія може змінити підходи до застосування ударних безпілотників для ударів по Україні на фоні зниження їх ефективності. Про це заявив радник міністра оборони Сергій бескрестнов із позивним "Флеш" в коментарі УНІАН.

За його словами, росіяни можуть почати активніше застосовувати на "Шахедах" системи радіоелектронної боротьби та інші технології. Також очікується використання реактивних модифікацій безпілотників, зокрема "Герань-3" і "Герань-4". Окрім цього, окупанти, ймовірно, змінюватимуть тактику та запускатимуть дрони ближче до кордонів, а не з глибини тилу.

відео дня

"Флеш" зазначив, що російські війська намагатимуться створювати нові маршрути польоту, а також шукати іншу стратегію й тактику для підвищення ефективності застосування "Шахедів".

Він додав, що росіяни вже бачать розвиток української протиповітряної оборони та систем перехоплення дронів, через що рівень збиття безпілотників став для них критично високим. Якщо раніше втрати на рівні 12–15% їх влаштовували, то теперішні показники роблять такі атаки значно менш ефективними, навіть попри великі фінансові ресурси РФ.

"А ми розуміємо, що під час минулої атаки 5% "Шахедів" не були збиті. Дуже сумнівні цілі у них були і ми не знаємо взагалі, яка була ефективність. Тому з точки зору ворога вони розуміють, що це марна трата ресурсів", – додав "Флеш".

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Які міста можуть стати ціллю нових масованих атак РФ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua висловив думку, що найближчим часом Росія може посилити інтенсивність атак по території України. За його оцінкою, підвищений ризик ударів існує для міст, які мають важливе стратегічне значення.

Експерт вважає, що масовані атаки на великі українські міста переслідують насамперед психологічну мету та спрямовані на посилення тиску на цивільне населення, а не на досягнення безпосередніх військових результатів.

Жданов також зазначив, що російська сторона зосереджує увагу на ключових населених пунктах, які відіграють важливу роль у системі оборони та логістики України.

"Дніпро - це ж наш тиловий хаб, Одеса - це ворота нашої країни, торгові ворота. Може бути Запоріжжя, тому що вони (росіяни, - ред.) дуже сильно прагнуть проломити наш Гуляйпільський напрямок і вийти на Запоріжжяю По Києву вони трошки заспокоїлися, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, які були руйнування у столиці, ми знаємо, що буде величезна проблема наступної зими. І вони ж це теж знають, у них теж розвідка працює", зазначив Жданов.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше попереджав про оснащення "Шахедів" системами РЕБ для захисту від перехоплювачів, через що українським мобільним групам стало складніше знищувати окремі цілі ще на підльоті. РФ тестує нові контрзаходи проти ППО. В Україні вже аналізують ефективність таких модифікацій.

Як раніше повідомляв Главред, нова тактика багатогодинних атак "Шахедами" по Україні спрямована не лише на удари по інфраструктурі, а й на виснаження системи ППО та психологічний тиск на населення. Аналітики зазначали, що росіяни дедалі частіше комбінують денні та нічні хвилі запусків, аби перевантажити українську оборону.

Зазначимо, Юрій Ігнат пояснював, чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття та західних областей. За його словами, окремі дрони можуть маневрувати, ховатися у хмарах та змінювати маршрут під час польоту. Саме такі тактичні зміни ускладнюють їх перехоплення навіть сучасними засобами ППО.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

20:32Україна
Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:51Війна
"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'яну

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

Останні новини

20:34

Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

20:32

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку Рф

19:58

Як зібрати втричі більше яблук без хімікатів: метод агронома з 1960-х

19:33

Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

19:10

Коваленко попередив про нову тактику РФ із масованими ударами по УкраїніПогляд

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:59

Чим обробити капусту в травні: безпечні засоби від слимаків і комах

18:51

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:42

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:41

Чому опадає і сохне завязь на томатах: більшість городників роблять одну помилку

Реклама
18:31

Кондиціонер більше не потрібен: хитрий спосіб позбутися спеки в будинкуВідео

18:22

У собак абсолютно різних порід з'явилося цуценя, якого ніхто не чекавВідео

17:56

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

17:39

Як вибрати правильну посадку джинсів: висока, середня чи низька по типу фігуриВідео

17:34

Цінують волю понад усе: 4 знаки зодіаку, яким важко бути в стосунках

17:26

Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

17:23

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

17:18

Як правильно розчісувати кота, щоб йому подобалося: ветеринар розкрила секретВідео

17:08

Туристка побачила свій безкоштовний номер і відразу зрозуміла, що щось не так

17:03

Чи потрібно відкривати вікна та двері після смерті людини: роз'яснення ПЦУ

16:38

"Другий онкодіагноз": Кайлі Міноуг розповіла про недугу, яку приховувала 5 років

Реклама
16:31

Атака з Білорусі: капітан 1-го рангу спрогнозував нищівну відповідь ЗСУ

16:28

Чи подорожчають маршрутки після підвищення цін на транспорт: експерт окреслив сценарії

16:09

Якого предмета більше немає: що колись обов'язково вчили в СРСР

16:00

ЗСУ атакували фрегат РФ "Адмірал Ессен" і не тільки: наслідки удару по Новоросійську

15:46

Рибалки витягли з води гіганта розміром з людину та вагою 401 кг

15:42

Заплатив 431 тисячу гривень за фото авто: шахраї ошукали жителя Тернопільщини

15:28

Потужні удари по ворогу: підірвано ешелон РФ з паливом, знищено десятки росіян

15:27

Росія може припинити удари "Шахедами" по Україні: в Міноборони вказали на нюанс

15:22

Соліст Imagine Dragons вразив вчинком щодо українського прапора — що потрапило на відеоВідео

14:51

Помилка, яка "вбиває" двигун: коли не можна різко глушити автомобільВідео

14:47

Хлопчик знайшов королівські скарби вікінгів там, де ніхто не шукав

14:35

"Я в терапії": українська акторка зізналася у кризі у шлюбі з військовим

14:21

Зрада чи прорив: Мерц готує "урізаний" формат вступу України до ЄС, що зміниться

14:11

Кабачки та огірки цвітуть, а зав’язей немає: як врятувати врожай

13:42

Жінка залишила "таємну" суміш на кухні, і мошка почала зникатиВідео

13:41

Астрологи назвали п'ять найгармонійніших пар за знаком зодіаку — хто вони

13:35

"Пережила так багато": принц Вільям зробив рідкісне зізнання про Кейт Міддлтон

13:19

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

13:13

"Саундтрек нашого життя": відомий американський репер пішов з життяВідео

12:34

Коли і як поливати город, щоб рослини не загинули: поради експерта

Реклама
12:31

"Хвилювався, щоб вона дійшла": Горбунов розкрив, яким було весілля з вагітною Осадчою

12:25

Кондиціонери можуть зникнути, адже електроенергія більше не потрібна

12:17

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на провокації Кремля

12:09

РФ цинічно вдарила дроном по траурній колоні: є загиблий та постраждалі

11:55

У Путіна залишаються лічені місяці: розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

11:41

Китайський гороскоп на завтра, 24 травня: Драконам — вразливість, Коням — рожеві окуляри

11:27

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:21

Дівчина почула звук зі свого живота, а потім завмерла від жахуВідео

11:18

Чим засадити грядки, щоб назавжди забути про шкідників: найкращі рослиниВідео

10:58

Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти