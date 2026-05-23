"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

"Флеш" заявив, що ефективність української ППО та систем перехоплення змушує Росію переглядати тактику масованих атак "Шахедами".

В Міноборони попередили про нову тактику Росії - чого чекати

Російська армія може змінити підходи до застосування ударних безпілотників для ударів по Україні на фоні зниження їх ефективності. Про це заявив радник міністра оборони Сергій бескрестнов із позивним "Флеш" в коментарі УНІАН.

За його словами, росіяни можуть почати активніше застосовувати на "Шахедах" системи радіоелектронної боротьби та інші технології. Також очікується використання реактивних модифікацій безпілотників, зокрема "Герань-3" і "Герань-4". Окрім цього, окупанти, ймовірно, змінюватимуть тактику та запускатимуть дрони ближче до кордонів, а не з глибини тилу.

"Флеш" зазначив, що російські війська намагатимуться створювати нові маршрути польоту, а також шукати іншу стратегію й тактику для підвищення ефективності застосування "Шахедів".

Він додав, що росіяни вже бачать розвиток української протиповітряної оборони та систем перехоплення дронів, через що рівень збиття безпілотників став для них критично високим. Якщо раніше втрати на рівні 12–15% їх влаштовували, то теперішні показники роблять такі атаки значно менш ефективними, навіть попри великі фінансові ресурси РФ.

"А ми розуміємо, що під час минулої атаки 5% "Шахедів" не були збиті. Дуже сумнівні цілі у них були і ми не знаємо взагалі, яка була ефективність. Тому з точки зору ворога вони розуміють, що це марна трата ресурсів", – додав "Флеш".

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua висловив думку, що найближчим часом Росія може посилити інтенсивність атак по території України. За його оцінкою, підвищений ризик ударів існує для міст, які мають важливе стратегічне значення.

Експерт вважає, що масовані атаки на великі українські міста переслідують насамперед психологічну мету та спрямовані на посилення тиску на цивільне населення, а не на досягнення безпосередніх військових результатів.

Жданов також зазначив, що російська сторона зосереджує увагу на ключових населених пунктах, які відіграють важливу роль у системі оборони та логістики України.

"Дніпро - це ж наш тиловий хаб, Одеса - це ворота нашої країни, торгові ворота. Може бути Запоріжжя, тому що вони (росіяни, - ред.) дуже сильно прагнуть проломити наш Гуляйпільський напрямок і вийти на Запоріжжяю По Києву вони трошки заспокоїлися, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, які були руйнування у столиці, ми знаємо, що буде величезна проблема наступної зими. І вони ж це теж знають, у них теж розвідка працює", зазначив Жданов.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше попереджав про оснащення "Шахедів" системами РЕБ для захисту від перехоплювачів, через що українським мобільним групам стало складніше знищувати окремі цілі ще на підльоті. РФ тестує нові контрзаходи проти ППО. В Україні вже аналізують ефективність таких модифікацій.

Як раніше повідомляв Главред, нова тактика багатогодинних атак "Шахедами" по Україні спрямована не лише на удари по інфраструктурі, а й на виснаження системи ППО та психологічний тиск на населення. Аналітики зазначали, що росіяни дедалі частіше комбінують денні та нічні хвилі запусків, аби перевантажити українську оборону.

Зазначимо, Юрій Ігнат пояснював, чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття та західних областей. За його словами, окремі дрони можуть маневрувати, ховатися у хмарах та змінювати маршрут під час польоту. Саме такі тактичні зміни ускладнюють їх перехоплення навіть сучасними засобами ППО.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

