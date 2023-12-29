'На килим': Польща відреагувала на порушення повітряного простору ракетою РФ

МЗС Польщі вимагає в Росії пояснень через ракету, що порушила повітряний простір.

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Польща викликала "на килим" голову російської дипмісії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ввечері п’ятниці 29 грудня Міністерство закордонних справ Польщі надіслало голові посольства Росії ноту з вимогою негайно пояснити порушення російською ракетою повітряного простору Польщі. Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

Як зазначили у МЗС, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликало "на килим" тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша. Чиновник передав російському дипломату ноту протесту.

У цьому офіційному документі МЗС Польщі вимагає пояснень щодо випадку порушення повітряного простору Республіки Польща ракетою. Також Польща вимагає негайного припинення подібних дій.

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Як ракета опинилась на території Польщі

Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала масовану ракетну атаку. Під час ранкових обстрілів по всій Україні були спричинені руйнування житлових та інших споруд. Відомо про загиблих та постраждалих.

Внаслідок атаки в Польщі було зафіксували перетин кордону невідомим об'єктом з території України. Інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі, яке задіяло свої сили та засоби у відповідь на загрозу.

Як повідомляв Главред, на території Польщі впав невідомий об'єкт. Проводяться дослідження для встановлення його походження. Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що подібні інциденти в країнах-сусідах вже траплялися через масовані ракетно-дронові атаки Росії на Україну.

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