Переміг рак і раптово помер: зірка "Парку Юрського періоду" пішов з життя

Відомий новозеландський актор Сем Ніл помер у віці 78 років у Сіднеї.

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Сем Ніл помер / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

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Сем Ніл помер

Причина смерті зірки "Парку Юрського періоду"

У віці 78 років пішов з життя знаменитий новозеландський актор Сем Нілл, який здобув світову популярність завдяки ролі доктора Алана Гранта в культовій франшизі Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду". Трагічну новину офіційно підтвердила родина актора, опублікувавши заяву на його сторінці в Instagram.

Повідомляється, що актор провів свої останні години в оточенні близьких у приватній лікарні Святого Вінсента в Сіднеї, Австралія. Рідні актора зазначили, що його смерть стала повною несподіванкою. Раніше актор відкрито боровся з раком крові третьої стадії.

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Сем Ніл - хвороба / фото: imdb.com

"З великим сумом родина Сема Нілла повідомляє про його смерть у понеділок, 13 липня, у Сіднеї, Австралія. Сем був оточений родиною і пішов з тією гідністю, яка характеризувала все його життя. Ця втрата була раптовою й несподіваною, але втіхою є той факт, що Сем залишався вільним від раку", - йдеться в заяві близьких.

Родина також висловила подяку медичному персоналу приватної лікарні Святого Вінсента за неймовірну турботу та підтримку в останні дні життя артиста.

Сем Ніл - "Парк Юрського періоду" / фото: imdb.com

Сем Ніл - фільми та серіали

Сем Ніл залишив колосальний слід у кінематографі. За свою багаторічну кар’єру він блискуче зіграв десятки різнопланових ролей. Окрім легендарного "Парку Юрського періоду", глядачі знають його за культовими фільмами "Піаніно", "У пащі божевілля", "Полювання на "Червоний жовтень", фантастичному хоррору "Крізь горизонт", а також за ролями в популярних серіалах "Гострі козирки" та "Тюдори".

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Про персону: Сем Ніл Сем Ніл - новозеландський кіно- і телеактор, найбільш відомий роллю доктора Алана Гранта у фільмах "Парк Юрського періоду" та "Парк Юрського періоду 3", а також роллю кардинала Томаса Уолсі в телесеріалі "Тюдори", повідомляє Вікіпедія. Офіцер Ордена Британської імперії.

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