Кожен за себе: у МЗС оцінили "роз’єднання" України та Молдови на шляху до ЄС

Процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, зазначає Урсула фон дер Ляєн.

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Оприлюднено умови євроінтеграції України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Україна та Молдова підуть різними шляхами, наголосили в ЄС

Київ і Кишинів просуваються в рамках євроінтеграції, заявляють у МЗС

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та Молдова продовжуватимуть рухатися шляхом євроінтеграції "у своєму темпі, проводячи різні реформи".

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони мають проводити реформи – і вони мають проводити різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", – сказала фон дер Ляєн після завершення саміту "Молдова–ЄС", повідомляє Європейська правда.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив подальшого відкриття кластерів, вона наголосила, що "говорить лише про Молдову".

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якнайшвидше". Бо "якнайшвидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, яка була узгоджена всіма 27 державами-членами", – зазначила голова Єврокомісії.

Що кажуть у МЗС України

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував інтерпретації заяв, зроблених головою Європейської комісії за підсумками саміту ЄС-Молдова.

"МЗС України звернуло увагу на окремі інтерпретації заяв, зроблених головою Європейської комісії за підсумками саміту ЄС–Молдова. У цьому контексті важливо підкреслити, що у відповідних коментарях йшлося виключно про Республіку Молдову, а не про порівняння чи протиставлення Молдови та України", – сказав речник у відповідь на запитання журналістів.

Тихий окремо наголосив, що після відкриття першого кластера переговорів (Cluster 1) подальший прогрес у переговорному процесі відбувається на основі чітко закріпленої методології Європейської комісії, яка передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата за досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR).

"Водночас слід зазначити, що Україна та Молдова синхронно просуваються в рамках переговорного процесу й послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції. Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз’єднання" немає", – заявив речник МЗС.

Він підкреслив, що Україна, яка надала нового імпульсу політиці розширення Європейського Союзу та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, розраховує на справедливий, об’єктивний і виважений підхід з боку ЄС у рамках подальшого процесу розширення.

Вступ України до ЄС – новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери.

Раніше повідомлялося, що Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до Союзу, заявив віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

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Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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