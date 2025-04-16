Російські еліти активно отримують паспорти Сербії - ЗМІ

З початку війни уряд Сербії надав громадянство 204 росіянам на підставі "заслуг перед країною".

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Російський боксер Федір Ємельяненко отримав паспорт Сербії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

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Паспорт Сербії відкриває доступ до країн Євросоюзу

Сербське громадянство отримують відомі вчені та спортсмени

Представники російських еліт активно отримують громадянство Сербії після початку повномасштабної війни проти України. Серед них - соратник глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє розслідування видання "Важные истории".

За даними видання, з початку війни уряд Сербії надав громадянство 204 росіянам на підставі "заслуг перед країною". Це майже дві третини від загальної кількості - за три роки за аналогічною процедурою паспорти отримали трохи більше ніж 330 осіб.

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Автори розслідування зазначають, що паспорт Сербії відкриває доступ до країн Євросоюзу і ще приблизно до сотні держав. Це може бути однією з причин, через яку росіяни прагнуть до отримання нового громадянства.

Як правило, за такою процедурою сербське громадянство отримують відомі підприємці, спортсмени, вчені та діячі культури. Зокрема, паспорт Сербії раніше отримав російський боксер Федір Ємельяненко.

Однак паспорти почали видавати й особам, пов'язаним із російським оборонним сектором, підсанкційними структурами, олігархами, а також із діяльністю на тимчасово окупованих територіях України.

Серед нових громадян Сербії:

Віктор Шендрик - колишній офіцер спецпризначенців ФСБ "Вимпел", ексголова служби безпеки олігархів Аркадія і Бориса Ротенбергів.

- колишній офіцер спецпризначенців ФСБ "Вимпел", ексголова служби безпеки олігархів Аркадія і Бориса Ротенбергів. Руслан Алісултанов - колишній віцемер Грозного, екс-заступник міністра сільського господарства Чечні, соратник Кадирова. Контролює активи компанії Danone, яка пішла з Росії.

- колишній віцемер Грозного, екс-заступник міністра сільського господарства Чечні, соратник Кадирова. Контролює активи компанії Danone, яка пішла з Росії. Микола Ураєв - зять менеджера "Ростеха". Очолював оборонний завод "Елекон", що виробляє компоненти для міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" і "Тополь-М". Керує підприємством, що випускає вантажівки для армії РФ.

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