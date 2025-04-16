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Російські еліти активно отримують паспорти Сербії - ЗМІ

Віталій Кірсанов
16 квітня 2025, 16:59
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З початку війни уряд Сербії надав громадянство 204 росіянам на підставі "заслуг перед країною".
Російський боксер Федір Ємельяненко отримав паспорт Сербії
Російський боксер Федір Ємельяненко отримав паспорт Сербії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Паспорт Сербії відкриває доступ до країн Євросоюзу
  • Сербське громадянство отримують відомі вчені та спортсмени

Представники російських еліт активно отримують громадянство Сербії після початку повномасштабної війни проти України. Серед них - соратник глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє розслідування видання "Важные истории".

За даними видання, з початку війни уряд Сербії надав громадянство 204 росіянам на підставі "заслуг перед країною". Це майже дві третини від загальної кількості - за три роки за аналогічною процедурою паспорти отримали трохи більше ніж 330 осіб.

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Автори розслідування зазначають, що паспорт Сербії відкриває доступ до країн Євросоюзу і ще приблизно до сотні держав. Це може бути однією з причин, через яку росіяни прагнуть до отримання нового громадянства.

Як правило, за такою процедурою сербське громадянство отримують відомі підприємці, спортсмени, вчені та діячі культури. Зокрема, паспорт Сербії раніше отримав російський боксер Федір Ємельяненко.

Однак паспорти почали видавати й особам, пов'язаним із російським оборонним сектором, підсанкційними структурами, олігархами, а також із діяльністю на тимчасово окупованих територіях України.

Серед нових громадян Сербії:

  • Віктор Шендрик - колишній офіцер спецпризначенців ФСБ "Вимпел", ексголова служби безпеки олігархів Аркадія і Бориса Ротенбергів.
  • Руслан Алісултанов - колишній віцемер Грозного, екс-заступник міністра сільського господарства Чечні, соратник Кадирова. Контролює активи компанії Danone, яка пішла з Росії.
  • Микола Ураєв - зять менеджера "Ростеха". Очолював оборонний завод "Елекон", що виробляє компоненти для міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" і "Тополь-М". Керує підприємством, що випускає вантажівки для армії РФ.

Новини Росії - головне:

Як повідомляв Главред, Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Між чеченським главою Рамзаном Кадировим і російським Кремлем виникли серйозні розбіжності. У Москві незадоволені тим, що Кадиров веде переговори з близькосхідними монархіями про гарантії безпеки для своєї родини.

Північна Корея протягом 18 місяців відправила країні-агресору Росії понад 15 800 контейнерів з боєприпасами.

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