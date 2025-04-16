'Це класична російська пропаганда': Дуда розкрив суть заяв Кремля

Що сказав Анджей Дуда про Росію та Балтику.

https://glavred.net/war/eto-klassicheskaya-rossiyskaya-propaganda-duda-raskryl-sut-zayavleniy-kremlya-10656554.html Посилання скопійоване

Росія погрожує Польщі та Балтії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Ключові заяви:

Росія поводиться агресивно, перекидає ядерну зброю до Білорусі

НАТО є оборонним альянсом, а Польща посилює власну безпеку

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози, висловлені головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, щодо Польщі та країн Балтії. Про це пише РАР

Дуда наголосив, що подібні заяви є яскравим прикладом "класичної російської дезінформації, що характерна для радянської школи пропаганди".

відео дня

"Так говорить Росія, яка перекидає свою ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, нападаючи на Україну три роки", – підкреслив польський лідер на пресконференції в Загребі разом з президентом Хорватії Зораном Мілановичем.

Дуда також наголосив, що НАТО є виключно оборонним альянсом, і закликав до спокою та продовження політики, спрямованої на зміцнення безпеки та стійкості країн альянсу.

"Зміцнення євроатлантичних зв'язків, модернізація наших армій, щоб потенціал стримування був реальним у наших країнах", – додав він.

Позиція Росії

Зазначимо, що Наришкін звинуватив країни НАТО у "нарощуванні військової активності" поблизу кордонів Росії. Він також заявив, що Польща та країни Балтії є "першими, хто постраждає" у разі конфлікту між Москвою та Північноатлантичним альянсом.

НАТО / Інфографіка: Главред

Ці заяви були зроблені 15 квітня під час спілкування Наришкіна з білоруським лідером Олександром Лукашенком у Мінську.

Загроза нападу Росії на країни Європи - новини за темою

Раніше Главред писав, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Напередодні стадо відомо, що політика Трампа може призвести до серйозної зміни характеру війни. Як переконаний російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов, такі дії Штатів можуть розв'язати руки Путіну. Цілком ймовірно, що в такому разі вже до кінця 2025 року ми дійсно побачимо французьких і шведських спецпризначенців, які воюють в Україні не як окремі добровольці-волонтери, а як повноцінні підрозділи.

Читайте також:

Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред