Збройні сили Канади відправили в Україну літак з військовою допомогою

У літак були завантажені, зокрема, засоби індивідуального захисту, розвідувальне обладнання та обладнання для ведення спостереження.
Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак з військовою допомогою. Партія містить нелетальне обладнання.
У Міноборони Канади уточнили, що це пов'язано з недавньою заявою влади Канади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні і розширенням канадської тренувальної місії.
"Минулої ночі літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в літак були завантажені, зокрема, засоби індивідуального захисту, розвідувальне обладнання та обладнання для ведення спостереження.
Також в Україну вилетіла група канадських фахівців, які повинні переконатися, що українські сили безпеки належним чином навчені для його обслуговування і використання.
Раніше глава канадського Міноборони Аніта Ананд прибула до Києва з дводенним візитом. Вона заявила, що Канада перемістить своїх військових ближче до західного кордону України.
25 січня Канада слідом за низкою країн, а саме - США, Великобританією, Німеччиною та Австралією закликала членів сімей дипломатів виїхати з України через побоювання вторгнення Росії.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну сьомий літак з військовою допомогою - на його борту знаходилося 85 тонн боєприпасів для гранатометів.
Вам може бути цікаво:
- У Байдена несподівано змінили оцінку можливості вторгнення РФ в Україну
- Байден пояснив, для чого США перекидають додаткові війська в Європу
- РФ посилює свої війська біля кордонів України: стягує Іскандери і військових-CNN
- У Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в Україну
- "Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви
- РФ стягнула війська до кордону і погрожує Україні вторгненням: Київ зажадав зброї від Берліна-ЗМІ