Збройні сили Канади відправили в Україну літак з військовою допомогою / УНІАН

Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак з військовою допомогою. Партія містить нелетальне обладнання.

У Міноборони Канади уточнили, що це пов'язано з недавньою заявою влади Канади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні і розширенням канадської тренувальної місії.

"Минулої ночі літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в літак були завантажені, зокрема, засоби індивідуального захисту, розвідувальне обладнання та обладнання для ведення спостереження.

Також в Україну вилетіла група канадських фахівців, які повинні переконатися, що українські сили безпеки належним чином навчені для його обслуговування і використання.

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Раніше глава канадського Міноборони Аніта Ананд прибула до Києва з дводенним візитом. Вона заявила, що Канада перемістить своїх військових ближче до західного кордону України.

25 січня Канада слідом за низкою країн, а саме - США, Великобританією, Німеччиною та Австралією закликала членів сімей дипломатів виїхати з України через побоювання вторгнення Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну сьомий літак з військовою допомогою - на його борту знаходилося 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

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