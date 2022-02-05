Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії в Україну

У Bloomberg заявили, що гучний заголовок був опублікований випадково / Фото Reuters

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення про вторгненні Росії в Україну.

Новина з гучним заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Росія вторглася в Україну") вийшла о 23:00 за київським часом.

Незабаром це повідомлення видання видалили і опублікували заяву з вибаченнями.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв і заголовок "Росія вторглася в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за східним часом (близько 23:00 за Києвом) на нашому сайті", — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що глибоко шкодують про помилку.

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"Заголовок видалений, ми з'ясовуємо причину", - додали в Bloomberg.

Як повідомляв Главред, 3 лютого Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогоднішній день уздовж державного кордону зосереджено велику кількість російської військової техніки та особового складу, але загрози військового вторгнення Росії в Україну немає.

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