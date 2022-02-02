Байден пояснив, для чого США перекидають додаткові війська в Європу

Джо Байден назвав причину перекидання військ до Європи / Фото Reuters

Американський лідер Джо Байден роз'яснив, для чого було схвалене рішення щодо перекидання додаткових американських військових до Європи. За його словами, це повністю відповідає тому, що він раніше говорив російському лідеру Володимиру Путіну.

"Байден сказав мені, що його рішення про розміщення військ повністю відповідає тому, що він говорив Путіну з самого початку", - написала кореспондент телеканалу CNN Кейтлан Коллінз у Twitter.

За її словами, Байден попереджав Путіна, що якщо Росія продовжить діяти агресивно, то США переконають партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі.

"Ми там і стаття 5 (договори НАТО про колективну безпеку - ред.) є священним зобов'язанням", - додав американський президент.

Переговори США і Росії з безпеки

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

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10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росії з безпеки. Вони тривали більше восьми годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не тільки завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантіям безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях по гарантіям безпеки проігнорували Російські заклопотаності.