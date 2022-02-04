"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФ

Дмитро Кулеба / Reuters

Посилення співпраці України з міжнародними партнерами свідчить про програш позиції Росії, спрямованої на залякування, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як підкреслив він в ході брифінгу, який транслювався в Facebook МЗС, РФ "програла цей раунд".

Глава українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що за останній час Польща і Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія - виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди - готові відкрити нові можливості в торгівлі та інвестиціях, а країни Бухарестської дев'ятки готують рішення з підтримки України з питання військової допомоги.

"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми будемо продовжувати посилюватися", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба розповів про перспективи реалізації Мінських угод.

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Він підкреслив, що на Україну не чиниться тиск з боку західних союзників щодо виконання Мінських угод на умовах РФ, які суперечать українським національним інтересамм.

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