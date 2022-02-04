"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФ

Україна посилюватиме співпрацю з міжнародними партнерами.
Посилення співпраці України з міжнародними партнерами свідчить про програш позиції Росії, спрямованої на залякування, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як підкреслив він в ході брифінгу, який транслювався в Facebook МЗС, РФ "програла цей раунд".
Глава українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що за останній час Польща і Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія - виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди - готові відкрити нові можливості в торгівлі та інвестиціях, а країни Бухарестської дев'ятки готують рішення з підтримки України з питання військової допомоги.
"Стратегія залякування не працює. Цей раунд РФ програла. Ми будемо продовжувати посилюватися", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кулеба розповів про перспективи реалізації Мінських угод.
Він підкреслив, що на Україну не чиниться тиск з боку західних союзників щодо виконання Мінських угод на умовах РФ, які суперечать українським національним інтересамм.
Читайте ще:
- У Держдепі відреагували на" злив " El Pais відповідей США і НАТО Росії
- Чи нападе Росія-Резніков оцінив ймовірність як "низьку"
- Військової загрози для України з боку Росії зараз немає-Головнокомандувач ЗСУ