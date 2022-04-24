Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі та звинувачує Україну

Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну / luhanskaVTS

Міноборони Росії після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин в районі Одеського порту "Південний" , при цьому заздалегідь РФ звинуватила в можливій хімічній атаці спецслужби України.

За інформацією РИА-новости, росіяни завили, що біля порту "Південний" планується провокація. Про це нібито свідчить те, що українським правоохоронцям і спецслужбам в Одеській області видали індивідуальні засоби захисту.

"Київ може зімітувати ракетний удар російських ЗС по базі ВМС України, в результаті якого буде підірваний холодокомбінат порту в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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