Поки війна не закінчиться, нікуди з України не поїду - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не покидатиме Україну до перемоги.

Про це він заявив під час пресконференції 23 квітня.

Відповідаючи на запитання польського журналіста про те, чи не хоче він виїхати до Польщі, Зеленський заявив, що не планує залишати територію України до закінчення війни.

"Я вже 60 днів це чую. Не маю права і, чесно, не хочу. При всій повазі до Польщі, вашому лідеру і людям... Поки війна не закінчиться, в Польщу та інші держави не маю права їхати", - відповів президент.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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