Зеленський висловився щодо причин війни Росії проти України

Володимир Зеленський назвав причину війни Росії проти України / Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський озвучив причину напади Росії на Україну.

Він вважає, що країна-окупант намагається таким чином повернути свій вплив.

"Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, проте тим не менш, це відбувається, ми це бачимо. Щодо того, мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому чи іншому рівні цього хотіла. І завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли. З самого початку незалежності нашої держави, про незалежність мріяли тільки ми (українці, - ред.), думали тільки ми і тільки для нас вона важлива і, напевно, цивілізованого світу", - заявив президент під час сьогоднішньої пресконференції.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: