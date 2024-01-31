США та Німеччина проти запрошення України до НАТО - Foreign Policy

У Вашингтоні та Берліні вважають, що найближчим часом необхідно зосередитися на продовженні поставок Києву зброї та боєприпасів.

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Поки в Україні триває війна, країну рано запрошувати до НАТО, вважають у США та Німеччині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

США і Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні. Про це пише Foreign Policy з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що прихильники України підштовхують Альянс до цього рішення, але "стикаються зі значним закулісним опором з боку США та Німеччини".

Польща і країни Балтії розглядають членство України в НАТО як найефективніший та найменш витратний спосіб послабити загарбницькі амбіції Росії у Східній Європі. Однак інші західні представники НАТО, особливо у Вашингтоні та Берліні, вважають, що ще надто рано починати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще веде війну проти РФ.

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У США та Німеччині, які є найбільшими донорами військової та економічної допомоги Україні, вважають, що найближчим часом необхідно зосередитися на продовженні поставок Києву зброї та боєприпасів.

"Вступ України до НАТО може завдати смертельного удару неоімперіалістичним амбіціям Путіна анексувати Україну і, можливо, ще більше зазіхнути на європейські території. Лише членство України в НАТО, вважають деякі урядовці, нарешті переконає Росію пригальмувати вторгнення та покласти край війні", - пише видання.

Серед найбільш затятих прихильників термінового запрошення України до НАТО - Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр Данії та попередник генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Дуже часто я чую аргумент, що ми не можемо запросити Україну вступити до НАТО, поки триває війна. Я думаю, що це надзвичайно небезпечний аргумент, тому що він де-факто дає Путіну право вето на НАТО і дає йому стимул продовжувати військові дії в Україні на невизначений термін", - сказав він.

Інші прихильники цієї точки зору вважають, що вступ України до НАТО рано чи пізно буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня західна стратегія, яка полягає у вічному перекиданні зброї та боєприпасів до України, при цьому членство в НАТО відсувається на другий план. Вони стверджують, що Україна зможе зупинити російське вторгнення лише після того, як вона опиниться в лавах альянсу.

"Затримки з переходом до членства дорого обходяться не тільки Україні, а й самому альянсу", - сказав Крістьян Прікк, посол Естонії у Вашингтоні.

Зазначається також, що занадто раннє прийняття України до НАТО може спровокувати повномасштабний конфлікт між НАТО і Росією, оскільки основоположний пункт про колективну оборону альянсу закликає всі країни НАТО захищати будь-яку країну, що зазнала нападу.

"На тлі цих дебатів вимальовується перспектива переростання конфлікту між Росією і НАТО в ядерний", - додає Foreign Policy.

Як повідомляв Главред, політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів про ризики початку війни НАТО і Росії та про те, які це може мати наслідки для України. За словами експерта, війна НАТО і РФ - "для нас не загроза, а, навпаки, додаткова безпека".

Тим часом Росія може напасти на одну з країн Балтії - Естонію. У такий спосіб Путін хоче продемонструвати неможливість НАТО швидко реагувати на подібні ситуації, вважає дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

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