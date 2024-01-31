Україна отримає F-16 цього року: у Міноборони Нідерландів розкрили подробиці

Амстердам і Київ посилено працюють над питанням постачань Україні західних винищувачів F-16, сказала нідерландська міністерка оборони Кайси Оллонгрен.

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У Нідерландах поки що не можуть назвати конкретних термінів передачі Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Україна отримає винищувачі F-16 у 2024 році, Амстердам і Київ ведуть роботу щодо вирішення питання. Втім, наразі не можна назвати, коли і в які терміни українській державі передадуть літаки. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Під час неформальної зустрічі керівників Міноборони країн Євросоюзу, яка проходить у середу, 31 січня, вона висловила впевненість у тому, що F-16 будуть передані Україні вже цього року.

"Ми дійсно наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - сказала міністр. відео дня

Також вона додала, що поки що не може говорити про конкретні терміни постачання літаків.

"Я не можу назвати конкретний час і дату просто зараз", - наголосила Кайси Оллонгрен.

Коли Україна отримає F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що для постачань F-16 в Україну поки що не готова інфраструктура. Він акцентував увагу на тому, що винищувачі будуть застосовуватися під час бойових дій, тому потрібні ще й фахівці для обслуговування літаків.

На початку січня в Пентагоні назвали терміни завершення навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16. В американському військовому відомстві вважають, що на це знадобиться 5-8 місяців. Фактично навчання, на його думку, завершаться до кінця року.

ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять війська Росії, вважає військовий експерт Олег Жданов. Військовий експерт вважає, що винищувачі і далекобійні ракети, якщо їх отримає Україна, дадуть змогу знищити угруповання російських окупантів.

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