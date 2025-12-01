Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

Анна Ярославська
1 грудня 2025, 07:51
419
На переговорах у Флориді обговорювали складні питання - території та членство України в НАТО.
Переговори у Флориді, Умеров, Рубіо
Переговори у Флориді пройшли продуктивно / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Ви дізнаєтеся:

  • Чим закінчилися переговори у Флориді
  • Які питання обговорювали делегації України та США

Переговори делегацій України та США у Флориді поки що не привели до остаточного узгодження проєкту мирної угоди. Сторони приділили увагу проблемним моментам і активно обговорювали питання територій. Також порушувалася тема членства України в НАТО. Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була узгоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що в нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок уперед", - розповів співрозмовник.

відео дня

За його словами, американська сторона розуміє, що "до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати".

"І вони розуміють, що там складніше", - сказало джерело.

Питання територій

Американці донесли до України позицію РФ, яка вимагає повного виходу українських сил з території Донбасу.

Українська сторона аргументувала, чому такий підхід не є можливим: через конституційні обмеження, думку українського суспільства, а також невідповідність реальній ситуації. Таким чином, позиція України залишається незмінною: дискусія щодо територій має починатися з поточної лінії зіткнення.

"Процес пошуку потенційних рішень триває, але це, звичайно, дуже складне питання", - сказав співрозмовник видання.

Членство України в НАТО

Українська делегація говорила про те, що курс на членство в Альянсі закріплений у Конституції, і її зміна заради укладення мирної угоди є поганим прецедентом. Інший озвучуваний аргумент - неможливість надавати право вето на членство будь-якої країни в НАТО.

"Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно кажуть: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор повинні забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" - то що ми зробимо?", - сказав співрозмовник видання.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати Америки передали Росії "основні параметри" мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві.

30 листопада представники України і США зустрілися у Флориді, щоб обговорити план завершення російсько-української війни.

Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо заявив, що метою Вашингтона є припинення війни так, щоб вона не відновилася, а також створення умов для довготривалого процвітання України. Він наголосив: ідеться не тільки про відновлення, а про те, щоб Україна стала "сильнішою та процвітаючою, ніж раніше".

Рустем Умеров заявив, що зустріч була продуктивною. Українська сторона розглядає ці переговори як важливий крок у формуванні довгострокової стратегії розвитку держави.

Чому Путіну не вигідне завершення війни: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

09:24Світ
ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

08:20Фронт
Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

07:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Гороскоп на сьогодні 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Гороскоп на сьогодні 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Останні новини

09:54

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

09:43

Нічого не доведеш: 6 найупертіших знаків зодіаку

09:37

Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

09:31

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

09:24

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

08:32

Трамп закінчується, його рейтинг котиться у прірвуПогляд

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:20

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

07:51

Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

06:56

Сьогодні Віткофф поїде в Москву на переговори з Путіним: що відомоВідео

06:29

Пора оголосити Ларисі Доліній офіційну подяку від ЗСУПогляд

05:36

Гороскоп на завтра 2 грудня: Стрільцям - серйозні зміни, Рибам - тривога

04:30

Випаде рідкісний шанс: доля готує збагачення для чотирьох знаків зодіаку

03:55

Легендарний отаман Іван Сірко: чи дійсно він володів чаклунством та був непереможним

03:03

Як відучити кота їсти вазони – розкрито маловідомий секретВідео

02:20

Як позбутися молі назавжди за пару хвилин: що справді спрацює у шафі

02:11

"Маємо конструктив у розмові": Зеленський розкрив перші деталі перемовин у США

01:30

Ольга Сумська поскаржилася на відомого народного артиста

Реклама
00:58

РФ атакувала Вишгород "Шахедами" з підступною начинкою: в чому небезпека

00:45

Ведуча 1+1 опинилася під крапельницею - деталі

00:27

На кого чекає фінансовий прорив і романтичний переворот: гороскоп Таро на 2026 рік

00:06

Віткофф везе "мирний план" до Москви: як відреагує Кремль — аналітик

30 листопада, неділя
23:39

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

23:29

Удар по нафтовому терміналу РФ: у МЗС жорстко відповіли на претензію Казахстану

23:27

"Під вікнами - скло, уламки": зірка "Жіночого лікаря" розповіла про приліт по її будинку

23:08

Не для перемикання передач: навіщо насправді червоні смужки на спідометрі автоВідео

22:32

Переговори у Флориді завершено: що Рубіо та Умєров сказали після зустрічі

22:26

Хто буде новим головою ОП і чому глобально це не має значенняПогляд

22:25

Ціни зростуть уже в грудні: українцям назвали причини подорожчання продуктів

22:04

ЗСУ тестують нову зброю проти КАБів: Генштаб повідомив про перші успіхи

21:41

Переговори у США йдуть складно, компромісу немає: ЗМІ розкрили спірні деталі

21:27

Аутсайдер серед "японців": авто якого бренду експерти радять обходити стороною

21:03

Динамо провело радикальні зміни: хто увійшов до штабу Костюка і хто покинув клуб

20:32

Трамп може допомогти РФ із просуванням на фронті: розкрито тривожний сценарій

20:27

Дві ложки цього засобу – і каструля блищатиме: простий народний трюк проти нагару

20:11

"Дітки" орхідей без стимуляторів: які умови стимулюють природне розмноженняВідео

19:32

Оцет більше не потрібен: несподіваний засіб для ідеальної чистоти унітазаВідео

19:32

У регіонах оголошене штормове попередження: у яких областях погіршиться погода

Реклама
18:45

РФ накопичила ударний арсенал: українців попередили про загрозу масової атаки

18:42

До 12 годин без світла: з'явились графіки відключень на 1 грудня

18:28

США форсували мирний трек через важливу перевагу РФ: у WSJ назвали причину

18:26

Українців попередили про різкий стрибок цін: які продукти стануть "золотими"

17:56

В США перед переговорами з Україною зробили прогноз про закінчення війни - чого чекатиВідео

17:41

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

17:35

Багатодітна мама стала стильною красунею: дивовижне перевтілення дніпрянки

17:26

Як українською сказати "кладовка" - правильні варіанти знають не всіВідео

17:22

Залужний розповів про тотальний дефіцит у ЗСУ на початку російського вторгнення

17:21

Сили оборони зачистили від росіян Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти