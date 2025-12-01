Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

На переговорах у Флориді обговорювали складні питання - території та членство України в НАТО.

https://glavred.net/war/finalnogo-teksta-mirnogo-soglasheniya-poka-net-smi-uznali-novye-detali-peregovorov-10720142.html Посилання скопійоване

Переговори у Флориді пройшли продуктивно / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Ви дізнаєтеся:

Чим закінчилися переговори у Флориді

Які питання обговорювали делегації України та США

Переговори делегацій України та США у Флориді поки що не привели до остаточного узгодження проєкту мирної угоди. Сторони приділили увагу проблемним моментам і активно обговорювали питання територій. Також порушувалася тема членства України в НАТО. Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була узгоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що в нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок уперед", - розповів співрозмовник.

відео дня

За його словами, американська сторона розуміє, що "до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати".

"І вони розуміють, що там складніше", - сказало джерело.

Питання територій

Американці донесли до України позицію РФ, яка вимагає повного виходу українських сил з території Донбасу.

Українська сторона аргументувала, чому такий підхід не є можливим: через конституційні обмеження, думку українського суспільства, а також невідповідність реальній ситуації. Таким чином, позиція України залишається незмінною: дискусія щодо територій має починатися з поточної лінії зіткнення.

"Процес пошуку потенційних рішень триває, але це, звичайно, дуже складне питання", - сказав співрозмовник видання.

Членство України в НАТО

Українська делегація говорила про те, що курс на членство в Альянсі закріплений у Конституції, і її зміна заради укладення мирної угоди є поганим прецедентом. Інший озвучуваний аргумент - неможливість надавати право вето на членство будь-якої країни в НАТО.

"Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно кажуть: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор повинні забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" - то що ми зробимо?", - сказав співрозмовник видання.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати Америки передали Росії "основні параметри" мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві.

30 листопада представники України і США зустрілися у Флориді, щоб обговорити план завершення російсько-української війни.

Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо заявив, що метою Вашингтона є припинення війни так, щоб вона не відновилася, а також створення умов для довготривалого процвітання України. Він наголосив: ідеться не тільки про відновлення, а про те, щоб Україна стала "сильнішою та процвітаючою, ніж раніше".

Рустем Умеров заявив, що зустріч була продуктивною. Українська сторона розглядає ці переговори як важливий крок у формуванні довгострокової стратегії розвитку держави.

Чому Путіну не вигідне завершення війни: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред