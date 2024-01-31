Польща - про погрози Путіна: ядерка в Білорусі, а Іскандери можуть долетіти до Берліна

Захід у 20 разів сильніший за Росію з погляду економіки, проте в агресора перевага у виробництві боєприпасів, сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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Путін розмістив ядерну зброю в Калінінграді та Білорусі - Сікорський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Росія загрожує Німеччині та країнам Балтії. Риторику глави Кремля Володимира Путіна потрібно сприймати серйозно. Західний світ у два десятки разів сильніший за Москву економічно, але країна-окупант лідирує у виробництві боєприпасів. Російська ядерна зброя вже в Білорусі, а Іскандери дістають до Берліна. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Як повідомляє Polskie Radio, під час свого візиту до ФРН він розповів про те, що союзники України повинні здійснювати швидкі рішення, оскільки Київ під тиском, і наголосив на посиленні військової підтримки з боку Німеччини.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якби американці відмовилися від допомоги, ми опинилися б перед дилемою: замінити Америку і подвоїти наші зусилля або дозволити завоювати Україну", - зазначив Сікорський.

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Також він нагадав, що Путін раніше погрожував Латвії, Польщі та Фінляндії. Риторику потрібно сприймати серйозно.

"А коли він погрожує якій-небудь країні, він робить це серйозно. Дуже часто ми не сприймали його належним чином. Тепер російські танки в Білорусі, Росія перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер" можуть досягти Берліна", - підкреслив Радослав Сікорський.

Росія загрожує країнам Балтії

Якщо Україні не вдасться перемогти у війні, Росія може спробувати напасти на одну з країн Балтії, вважає колишній глава американського ЦРУ Девід Петреус. За його словами, потрібно все зробити для перемоги Києва.

Країни Балтії готуються відбити напад РФ - вони домовилися про зведення ліній оборони з бункерами. Естонські журналісти вважають, що такі укріплення мають допомогти стримати потенційний наступ для прибуття основних сил союзників.

Росія здатна захопити країни Балтії, як Крим, вважає майор запасу Олексій Гетьман. На думку військового експерта, окупанти, якщо нападатимуть на Латвію, Литву та Естонію, діятимуть у рамках гібридної війни без повномасштабного застосування військ.

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