Путін "зібрався" воювати ще декілька років: у The Telegraph назвали терміни

Ніхто не знає, що станеться, якщо Україна не вистоїть - Москва подає сигнали про свої "плани" щодо наступу вже на Європу, зазначили журналісти.

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Путін "має намір" воювати ще 3-4 роки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Кремль намагається поставити бізнес у країні-агресорі Росії на військові рейки, проте окупантам навряд чи вистачить озброєнь для того, щоб організувати нові масштабні наступи проти України у 2024 році. Утім, росіяни здатні вести війну ще 3-4 роки. Не можна допустити програшу Києва, адже Москва вже подає сигнали про готовність атакувати Європу.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що незважаючи на спроби поставити бізнес на військові рейки, окупанти не мають ресурсів для масштабних наступів проти України цього року.

Утім, ворог може воювати ще 3-4 роки.

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"Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні 3-4 роки. Ми перебуваємо в моменті, коли росіяни вразливі, оскільки їхнє виробництво не відповідає їхнім вимогам", - написали журналісти.

Також вони додали, що не можна допустити поразки України, адже з Росії вже доносяться сигнали про її подальші плани щодо наступу вже на Європу.

"Натяк очевидний: якщо Захід не діятиме, Україна може програти війну. І що буде після цього, ніхто не знає, але з Москви надходять тривожні сигнали щодо подальшого наступу на Європу", - підкреслюється в матеріалі.

Війна Росії проти України

У США розробляють стратегію допомоги Україні, написали журналісти The Washington Post. Як вважають в американській пресі, концепція передбачатиме не звільнення окупованих територій, а утримання позицій на полі бою і посилення до кінця року.

У розвідці Британії назвали головну мету наступу Росії - загарбники не полишають спроб окупувати Авдіївку Донецької області. Незважаючи на те, що окупанти проникли в місто, сили оборони України стримують їх від подальшого просування.

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