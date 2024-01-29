Допомогу ЗСУ затягнули, "оборону" РФ не змогли б прорвати і США - Foreign Affairs

Україна вчасно не отримала від США F-16, ATACMS і Abrams у потрібній кількості, внаслідок чого у ЗСУ не було можливості для прориву на південному фронті.

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ЗСУ влітку не змогли пробити "оборону" окупантів на півдні з кількох причин - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Міноборони РФ

Україна не змогла провести успішний контрнаступ влітку 2023 року і розірвати "суходільний коридор" до захопленого Криму в умовах, коли США не поставили вчасно все потрібне озброєння. Окупанти агресора Росії посилилися, а їхню "оборону" в такій ситуації, ймовірно, не змогли б прорвати навіть американські війська.

У матеріалі Foreign Affairs йдеться про те, що минулорічний літній український наступ не став успішним. Якби вдалося добитися прориву, ЗСУ блокували б "суходільний коридор", що могло змусити Путіна припинити війну.

Україна не отримала від США потрібних озброєнь

Журналісти зазначають, що через позицію Вашингтона Україна не змогла провести успішний наступ, оскільки прохання Києва не були задоволені.

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"Наприклад, якби Сполучені Штати надали винищувачі F-16, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, або танки Abrams раніше і в більшій кількості, Україна могла б прорватися. Ракети ATACMS дозволили б Україні уражати більш глибокі цілі, особливо в утримуваному Росією Криму, і це, зокрема, знизило б ефективність російської логістичної системи", - пишуть у виданні.

Росія навчилася глушити GPS

Також у публікації йдеться про те, що поки Штати затягували постачання озброєнь ЗСУ, російські війська знизили свою залежність від великих вузлів постачань озброєнь і навчилися глушити GPS, які використовуються для наведення ракет ATACMS і HIMARS.

ЗСУ були недостатньо навчені

Деякі офіцери США вважають, що Генштаб ЗСУ розбавив бойову міць держави, коли зосередився не на одній осі, а одразу на трьох фронтах, і це послабило війська. Підготовка виявилася недостатньою, а сили - розосереджені, внаслідок чого українці не змогли ефективно використати свої засоби.

"Якби українські сили були краще навчені та зосереджені, вони прорвалися б у 2023 році. Можливо. Російська оборона 2023 року була глибокою, добре підготовленою, перед нею стояли великі мінні поля, підтримувалися мобільними резервами і мали гарнізон військ, які билися запекло під час нападу. Такий прорив оборони історично виявився дуже складним навіть для добре підготовлених нападників із зосередженими основними зусиллями", - сказано в матеріалі.

Прорвати "оборону" РФ в Україні не змогли б навіть США

Аналізуючи ситуацію, журналісти навели як приклад американські та українські операції.

Зокрема, наступ США під час операції Буря в пустелі 1991 року дозволив відвоювати Кувейт за 100 годин. Проте іранські війська мали погані позиції та обмежені навички військових.

У 2022 році ЗСУ, коли контрнаступали в Київській і Харківській областях, прорвали на той момент неглибоку і надмірно розтягнуту російську "оборону". У Херсоні в окупантів оборона також була нестійкою та ізольованою на західному березі Дніпра.

Уже 2023 року окупанти адаптувалися, навчилися на своїх невдачах, і розгорнули глибший захист без географічної уразливості, яка підірвала їх у захопленому Херсоні.

"Можливо, противник із навичками та підготовкою рівня США міг прорватися, як зазвичай мають на увазі ті, хто наголошує на навчанні або ухваленні оперативних рішень. Але велика перевага в навичках і мотивації потрібна, щоб порушити подібні захисти. Україна цього не мала у 2023 році, і незрозуміло, чи навіть американські війська матимуть різницю в навичках, достатню для виконання такого складного завдання", - підкреслили в матеріалі.

Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін "зібрався" воювати ще декілька років, пишуть журналісти The Telegraph. Як вважають автори статті, Росія "хоче" вести бойові дії проти України ще 3-4 роки. Загарбникам навряд чи вистачить можливостей для проведення великих операцій у 2024 році.

Потрібно вірити в завершення війни 2024 року, сказав президент Володимир Зеленський. За словами гаранта, Україна потрапила в складну ситуацію, але завдати поразки Росії, як і раніше, можна.

Адмірал Військово-морських сил США у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що і Росія, і Україна все більше виснажені. На думку високопоставленого військового у відставці, у 2024 році можуть відбутися перемовини, а Київ згодом вступить до НАТО.

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