Євросоюз поки що не дасть Україні мільйон снарядів: у Bloomberg дізналися деталі

Європейські держави стикаються із затримками виробництва і побоюваннями щодо виснаження своїх запасів, пишуть журналісти американського Bloomberg.

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ЗСУ потрібні снаряди для того, щоб відбивати атаки російських окупантів / Колаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Міноборони РФ

До березня Євросоюз може поставити Україні лише 600 тисяч снарядів, а не мільйон, як було обіцяно раніше. Країни Європи стикаються із систематичними затримками виробництва і побоюваннями щодо виснаження запасів. Українським військам потрібні снаряди для продовження відбиття російської військової агресії.

Як повідомляє Bloomberg, дипломати розповіли про те, що "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона патронів, які вони обіцяли поставити до 1 березня". Вони встигнуть надати 600 тисяч снарядів, оскільки стикаються із затримками виробництва і побоюються виснаження власних запасів.

"Під час зустрічі міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробують підрахувати інші постачання, щоб збільшити загальний обсяг, але однаково не досягнуть мети в 1 мільйон, яка була встановлена торік", - сказав один із дипломатів. відео дня

Також у статті зазначено, що якщо у сил оборони України не буде снарядів, їм доведеться зіткнутися зі складнощами.

"Росія може продовжувати стріляти з артилерії, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників", - наголосила дослідник Rand Corp. і офіцерка резерву армії США Енн Марі Дейлі.

Мільйон боєприпасів для України

У березні минулого року прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас повідомила, що в Євросоюзі погодили ініціативу, згідно з якою Україні мають передати мільйон боєприпасів.

"Рада, що міністри закордонних справ і оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу і підвищити нашу безпеку", - сказала очільниця естонського уряду.

Пізніше в Євросоюзі пообіцяли, що передадуть Києву мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

У січні поточного року в ЄС сказали, що мільйон боєприпасів Україні можуть передати до весни. Як уточнили в блоці, у європейської військової промисловості "вже є виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

У Financial Times зробили прогноз про виробництво снарядів для України - у статті сказано, що оборонним компаніям знадобиться 2 роки, щоб забезпечити ЗСУ боєприпасами на потрібному рівні. Західні країни наповнюють свої арсенали і посилюють допомогу Києву.

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