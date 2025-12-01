Рус
Сьогодні Віткофф поїде в Москву на переговори з Путіним: що відомо

Анна Ярославська
1 грудня 2025, 06:56
39
Поїздка Віткоффа відбудеться наступного дня після того, як у Флориді відбулися переговори з високопоставленою українською делегацією.
Стів Віткофф, Володимир Путін
Стів Віткофф і Володимир Путін проведуть переговори 2 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот, сатй Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Віткофф поїде до Москви
  • На яку дату заплановані переговори з Путіним

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним у понеділок, 1 грудня.

Під час спілкування з журналістами 30 листопада на борту літака Air Force One Трамп підтвердив, що Віткофф і Путін планують зустрітися. Він не уточнив, коли саме відбудеться зустріч.

відео дня

"Десь наступного тижня", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп підтвердив, що Віткофф поїде до Москви:

Скриншот

Як пише CNN із посиланням на американського чиновника, наразі невідомо, чи буде старший радник президента США Джаред Кушнер супроводжувати Віткоффа в Росії. Минулого тижня президент Трамп припустив, що його зять може поїхати до Москви разом зі спецпосланцем.

Видання зазначає, що поїздка Віткоффа відбудеться наступного дня після того, як він, держсекретар Марко Рубіо і Джаред Кушнер зустрілися з високопоставленою українською делегацією у Флориді.

Очікується, що в Москві спецпосланець президента США зустрінеться особисто з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить питання припинення війни в Україні.

За даними ЗМІ, переговори Віткоффа з Путіним заплановані на 2 грудня.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 30 листопада представники України і США зустрілися у Флориді, щоб обговорити план завершення російсько-української війни.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо і секретар РНБО України Рустем Умеров зробили короткі заяви, наголосивши на продуктивності діалогу і стратегічній важливості співпраці.

Раніше президент США Дональд Трамп наголосив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією не має чітко визначених термінів. За його словами, пріоритетом є припинення смертей, а не прив'язка до певних дат.

Тим часом спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія отримала від США ключові положення мирного плану, сформульованого після переговорів між українською та американською сторонами в Женеві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа Стів Віткофф
