Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

Путін підкреслив, що мова йде саме про припинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

Путін заявив, що РФ вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння / скріншот

Країна-агресорка Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це у вівторок, 21 лютого, заявив господар Кремля Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам.

Путін підкреслив, що мова йде саме про припинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

"Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю, не виходить з договору, ні, а саме призупиняє свою участь",— заявив він.

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За словами президента РФ, нібито є інформація, що Вашингтон замислюється про натуральне випробування ядерної зброї. Він попередив, що в такому випадку і Москва проведе їх у відповідь.

Путін заявив, що Міноборони та Росатом повинні підготуватися до проведення ядерних випробувань у разі необхідності.

"Ні в кого не повинно бути небезпечних ілюзій про те, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований", — сказав господар Кремля.

Що таке ДСНО

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) – це угода про обмеження ядерних озброєнь між США та Російською Федерацією.

Росія та США підписали СНО-3 8 квітня 2010 року. Він закінчується в 2026 році. До цього між країнами існували договір про СНО 1991 року і Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів 2002-го.

У січні Держдеп США заявив про два епізоди порушення ДСНО з боку Росії: блокування інспекцій ядерних об'єктів і відмова від зустрічі для обговорення перешкод, що виникли в ході реалізації угоди. Йшлося про засідання двосторонньої консультативної комісії з ДСНО, яка планувалася з 29 листопада по 6 грудня 2022 року в Каїрі. В останній момент Росія відмовилася від участі в переговорах, пояснивши це ворожістю США.

Перший договір про стратегічні наступальні озброєння був підписаний між СРСР і США 30-31 липня 1991 року в Москві, набув чинності 5 грудня 1994 року.

Згідно з угодою, СРСР і США повинні були впродовж 7 років скоротити свої ядерні арсенали. Всього через півроку після підписання договору СРСР припинив існування. Росія заявила про продовження виконання міжнародних зобов'язань СРСР, зокрема Договору СНО-1.

Як повідомляв Главред, кремлівський директор Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним зборам. Він обрушився із пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та Заходу. Основні тези з промови Путіна можна почитати в матеріалі: Довга війна проти України і загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланні.

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