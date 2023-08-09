"Дикий звір" погрожує ядерною катастрофою: Огризко назвав сценарій закінчення війни

Володимир Огризко попередив про те, що через агресію РФ світ ризикує перетворитися на хаос.

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Володимир Огризко оцінив перспективи переговорів про мир / Колаж Главред, 93-тя ОМБр

Активізація обговорення ситуації в Україні на міжнародному рівні не в останню чергу пов'язана з очевидними загрозами ядерного шантажу країни окупанта РФ, заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Тому триває пошук варіантів, як, з одного боку, не спровокувати цього дикого звіра на ядерну катастрофу, а з іншого боку – змусити його хоча б якимось чином повернутися до цивілізованого співжиття", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому дипломат нагадав про те, що в Статуті ООН прописані ключові елементи, на яких базується сучасний світ: незастосування сили, територіальна цілісність, недоторканність кордонів тощо.

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Він упевнений, що якщо учасники мирних переговорів скажуть, що мир важливіший за ці принципи, тоді насправді не буде ні миру, ні принципів: "Тому що тоді він відкриває скриньку Пандори, і кожен, у кого є трохи більша армія, ніж у сусіда, захоче скористатися цим жахливим досвідом російської недоімперії".

Колишній глава МЗС каже, що в цьому випадку світ просто ризикує перетворитися на хаос.

"Тому я думаю, що ми просто будемо рухатися не в юридичній площині, а в політичній, пояснюючи решті світу, що жити в умовах спокою і миру можливо лише якщо підтримувати країну, що стала жертвою агресії. А не ставати, хоча б формально, на бік країни-агресора", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Раніше Огризко заявив про те, що РФ може стримати лише гарантія, що на свій удар вона отримає удар у відповідь. Україна почне переговори з США про підписання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, підкреслив він.

Нагадаємо, Огризко спрогнозував, чи зуміє Зеленський через ООН розворушити інші країни. Президенту Зеленському, як вважає Огризко, доведеться в ООН ворушити міжнародне болото-країни, які роблять вигляд, що "їх хата скраю".

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