Данілов відверто відповів, чи може Україна знову стати ядерною державою

Секретар РНБО зауважив, що наразі є держави, які безпосередньо не володіють ядерною зброєю, проте отримують її від партнерів, зокрема, по НАТО.

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Данілов розповів, чи вдасться Україні відновити ядерний статус / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україні, найімовірніше, буде складно відновити її ядерний статус. Це обумовлено не лише політичними, але й технологічними обмеженнями. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Так, Данілова запитали, чи можуть гарантії безпеки для України передбачати наявність у нашої країни ядерної зброї в будь-якому вигляді.

"Щодо арсеналу, який був у нас вилучений, давайте будемо реалістами – навряд чи це взагалі можливо. І не лише з якихось політичних питань, а й з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, – це складна річ", - наголосив секретар РНБО. відео дня

Водночас, за його словами, наразі є держави, які безпосередньо не володіють ядерною зброєю, проте отримують її від партнерів, зокрема, по НАТО.

"Такі випадки є. Чи це працюватиме в нашому випадку - я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна та важка робота", - додав Данілов.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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