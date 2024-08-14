Росія 'шукає' українські F-16: що сталося

Російські пропагандисти запустили фейк про нібито базування українських західних винищувачів F-16 на території Молдови, ідеться в повідомленні помийки ТАСС.
В одному з повідомлень вказується, що з цієї причини в МЗС Росії було викликано тимчасового повіреного Молдови в РФ.
Москва "закликала" Молдову "залишатися нейтральною і не робити кроків, які сприятимуть ескалації" бойових дій.
Раніше чутки про нібито розміщення F-16 поширили західні ЗМІ. Жодних підтверджень цьому немає.
F-16 в Україні - головне
4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив передачу першої партії F-16. Терміни поставок літаків постійно зсувалися, зокрема через особливості навчання українських пілотів і облаштування необхідної інфраструктури.
За словами депутата і члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, Україні передали F-16 сучасної модифікації з новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі.
Окремо виданням Defense Express зазначалося, що на борту наших F-16 є потужна цифрова станція РЕБ, станція фіксації загрози про ракетну атаку, а кабіна пілота покрита золотом - це зменшує радіолокаційну помітність винищувачів.
За словами експертів, F-16 боротимуться насамперед із крилатими ракетами та дронами, а також зможуть виконувати завдання в рамках спецоперацій зі знищення бойової авіації ПКС РФ. Загалом, літаки можна буде застосувати у три етапи.
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