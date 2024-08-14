'У Росії цих літаків бояться': Мусієнко дав неочікуваний сценарій використання F-16

Експерт Олександр Мусієнко повідомив, що поява літаків не змінює зараз докорінно ландшафт.

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Як зміниться ситуація в Україні із F-16 / Колаж: Главред, фото: flickr

На сайті Главред відбувся чат із військовим та політичним експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Він дав прогноз, що зміниться для України із появою у неї F-16.

"Справа початку боїться. Потрібен час, і ці літаки інтегруються в українську систему повітряних сил, почнуть виконувати завдання, Захід почне реагувати, побачивши, як Україна їх успішно застосовує, поступово буде додавати більше озброєння і літаків. На Заході теж схвильовані і налякані, бояться, що літак зіб’ють, знищать. Це їхні імідж і репутація. Та все одно цей процес буде рухатися, я тут оптимістичний", - зазначив Мусієнко.

Літаки F-16 можуть посилити ППО України і зможуть збивати більше крилатих ракет.

"Також вони будуть застосовуватися для завдання ударів по наземних об'єктах російських військ проти радіолокаційні ми ракетами HARM, осліплювати окупантів, бомбами JDAM, і не тільки", - додав Мусієнко.

Що відомо про винищувач літаків F-16 / Инфографика: Главред

"Поява літаків не змінює зараз докорінно ландшафт. Але точно посилить наші можливості і додасть нам спроможностей. У Росії цих літаків бояться. Реакція там була схвильована. Нехай літаки і не нові, але вони мають певну технологічну перевагу перед російською авіацією", - повідомив експерт.

Мусієнко також додав, що з F-16 Україна відкрила еру переозброєння авіації за натівським стандартами і це вже незворотній процес.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Нагадаємо, що Україна може найняти американських пілотів для F-16. Україні слід запрошувати американських пілотів-ветеранів, які проявлять зацікавленість і бажання літати на F-16 та воювати на боці України у війні проти РФ.

Сталов відомо, що перші F-16 з'явились в українському небі 4 серпня. Президент Володимир Зеленський провів історичну зустріч із пілотами, які керуватимуть винищувачами. У Мережі з'явились перші фото з F-16 на українській землі.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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