Україна може найняти американських пілотів для F-16: сенатор Грем

Американський сенатор Ліндсі Грем запропонував Зеленському наймати американських пілотів, які вийшли на пенсію, щоб вони літали на F-16.

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Американські пілоти можуть воювати в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україні слід запрошувати американських пілотів-ветеранів, які проявлять зацікавленість і бажання літати на F-16 та воювати на боці України у війні проти РФ. Таке припущення зробив американський сенатор Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва, передає РБК-Україна.

Грем зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським та порадив йому наймати американських пілотів, які вже вийшли на пенсію і мають достатньо досвіду, щоб літати на F-16 в українському небі.

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"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів він.

За словами політика, саме таким чином Україна зможе користуватися переданими літаками, поки українські пілоти навчаються за кордоном.

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше американський підполковник у відставці Ден Гемптон повідомив, що вважає, що Україна повинна запросити міжнародних пілотів для того, щоб вони літали на F-16 в українському небі.

Недавно в Інституті вивчення війни заявили, що Україні для ефективного використання винищувачів F-16 необхідно знищити російські системи ППО.

Також західні ЗМІ повідомили, що Росія дуже боїться, що Україна використає винищувачі F-16 на Курському напрямку.

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