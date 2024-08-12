Україна може найняти американських пілотів для F-16: сенатор Грем

Україні слід запрошувати американських пілотів-ветеранів, які проявлять зацікавленість і бажання літати на F-16 та воювати на боці України у війні проти РФ. Таке припущення зробив американський сенатор Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва, передає РБК-Україна.
Грем зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським та порадив йому наймати американських пілотів, які вже вийшли на пенсію і мають достатньо досвіду, щоб літати на F-16 в українському небі.
"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів він.
За словами політика, саме таким чином Україна зможе користуватися переданими літаками, поки українські пілоти навчаються за кордоном.
"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
F-16 в Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше американський підполковник у відставці Ден Гемптон повідомив, що вважає, що Україна повинна запросити міжнародних пілотів для того, щоб вони літали на F-16 в українському небі.
Недавно в Інституті вивчення війни заявили, що Україні для ефективного використання винищувачів F-16 необхідно знищити російські системи ППО.
Також західні ЗМІ повідомили, що Росія дуже боїться, що Україна використає винищувачі F-16 на Курському напрямку.
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