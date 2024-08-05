F-16 застосують у три етапи: названо перші цілі винищувачів

ЗМІ раніше повідомляли, що F-16 вже виконали свої перші бойові вильоти саме у ролі засобів ППО.

https://glavred.net/ukraine/f-16-zastosuyut-u-tri-etapi-nazvano-pershi-cili-vinishchuvachiv-10585877.html Посилання скопійоване

F-16 вже в Україні / Коллаж: Главред, фото: ОП

Перший час винищувачі F-16 в Україні будуть компонентною ППО. Зокрема, ці літаки здатні збивати як крилаті ракети, так і "Шахеди", зауважив в ефірі телемарафону військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Ідеться, в тому числі, про збиття крилатих ракет дозвукового типу Х-101/555 або "Калібрів".

"Вони для цього уповні придатні", - сказав Коваленко. відео дня

Водночас зі збиттям "Шахедів" можуть зʼявитися певні труднощі.

"Шахед" - це доволі повільна ціль для F-16, і тому по них треба працювати або віддалено, або у ближньому бою, застосовуючи автоматичну гармату. Тому краще віддалено", - пояснив Коваленко.

Також Сили оборони можуть застосувати F-16 в окремих спецопераціях проти носіїв "КАБів" Су-34.

Цю ж думку в ефірі телемарафону висловив інший військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, ідеться про певну "етапність". Перший етап - захист тилу.

"Для чого це робиться? Якщо ми говоримо, що F-16 може десь прикрити небо над Заходом України, мабуть, деякі системи ЗРК можна переміщувати у центр ближче, або східніше. Тобто захисту стає більше", - зауважив Мусієнко.

Другий етап - завдання ударів керованими авіабомбами JDAM. Третій етап - завдання ударів по літаках спільно з ДРЛВ-літаками.

F-16 в Україні - головне

У неділю 4 серпня, у день Повітряних сил ЗСУ, президент Володимир Зеленський офіційно представив американські винищувачі в українському небі.

Наприкінці липня стало відомо про прибуття в Україну першої партії винищувачів F-16. Видання The Economist, своєю чергою, уточнювало, що Україні передали 10 літаків.

Понад те, повідомлялося, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Західну авіацію ЗСУ нібито використовували поки що тільки в ролі підтримки сил ППО.

Головною несподіванкою цих F-16 експерти назвали контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ. Ця станція дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів.

Крім того, в обʼєктив камер потрапила станція фіксації загрози про ракетну атаку, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, щоб використовувати західні винищувачі, Силам оборони необхідно спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред