Яку версію F-16 отримали ЗСУ, чи є далекобійні ракети: розкрито важливі подробиці

Україна отримала від Заходу сучасну модифікацію американських винищувачів F-16 з новітніми авіонікою й радарами для наведення ракет, розповів депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.
Очікуються інші машини від Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії.
Чернєв запевнив, що "ведеться активна робота" з приводу залучення до "авіаційної" коаліції й інших країн.
Крім того, Україна хоче отримати від Заходу й далекобійну зброю. Таким чином, депутат спростував чутки у Мережі, мовляв, у ЗСУ вже зʼявилась далекобійна зброя для ураження обʼєктів ворога.
"Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні", - поділився депутат.
Важливим питанням залишається також підготовка пілотів для F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих машин на землі.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
F-16 в Україні - головне
У неділю 4 серпня, у день Повітряних сил ЗСУ, президент Володимир Зеленський офіційно представив американські винищувачі в українському небі.
Наприкінці липня стало відомо про прибуття в Україну першої партії винищувачів F-16. Видання The Economist, своєю чергою, уточнювало, що Україні передали 10 літаків.
Перші бойові вильоти F-16 здійснили у ролі компоненти протиповітряних сил. Експерти погоджуються, що у перший час винищувачі будуть прикривати небо в тилу, запобігаючи прольотам крилатих ракет і "Шахедів", але й допускають їхню участь у спецопераціях зі знищення авіації ворога.
ЗМІ розкрили, що на борту наших F-16 є потужна цифрова станція РЕБ, станція фіксації загрози про ракетну атаку, а кабіна пілота покрита золотом - це зменшує радіолокаційну помітність винищувачів.
Військові сподіваються, що F-16 позитивно позначиться на ситуації на всіх ділянках фронта війни з окупантами Росії і, особливо, на найскладніших напрямках. Зокрема і в Харківській області.
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