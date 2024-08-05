ЗМІ помітили несподівані деталі на українських F-16: навіщо на літаках золото

Американські винищувачі зʼявилися в українському небі наприкінці липня. 4 серпня президент офіційно підтвердив передачу авіації.

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F-16 вже в українському небі / Колаж Главреда. Фото: ОП, defense Express

Українські F-16, які зʼявилися у ролику президента Володимира Зеленського, містять декілька деталей, які одразу викликали додаткову цікавість. Ідеться про специфічний пілон з об'єктивами та дивний колір ліхтаря одного з літаків, пише Defense Express.

Головною несподіванкою експерти назвали контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ. Ця станція дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів.

Крім того, в обʼєктив камер потрапила станція фіксації загрози про ракетну атаку, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються.

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При цьому, наголосили аналітики, кріплення для зброї не втрачається - і під ECIPS/CJS можна підвісити озброєння.

"Сам контейнер є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування", - ідеться у матеріалі видання.

Такі пілони встановлювались на данські літаки, на бельгійські, нідерландські та норвезькі F-16. Тобто, підсумовують експерти, усі винищувачі, на які Україна може розраховувати, могли отримати такі контейнери.

"Також увагу може привернути незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. Справа в тому, що у його покритті справді використовується золото, і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16", - пояснюють аналітики.

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F-16 в Україні - головне

У неділю 4 серпня, у день Повітряних сил ЗСУ, президент Володимир Зеленський офіційно представив американські винищувачі в українському небі.

Наприкінці липня стало відомо про прибуття в Україну першої партії винищувачів F-16. Тим часом газета The Times уточнювала, що Україна отримала шість американських винищувачів. Джерело видання зазначило, що 6 літаків було поставлено в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть із Данії.

Понад те, повідомлялося, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Західну авіацію ЗСУ нібито використовували поки що тільки в ролі підтримки сил ППО.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що така скромна кількість винищувачів не змінить ситуацію на полі бою. Винищувачі, найімовірніше, працюватимуть у парі з Patriot над посиленням ППО - або розвідниками, або перехоплювачами спільно з уже переданим Україні літаком ДРЛВ.

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