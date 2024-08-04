Перші F-16 уже в українському небі: з'явилися дивовижні фото

Президент Володимир Зеленський провів історичну зустріч із пілотами, які керуватимуть винищувачами.

https://glavred.net/ukraine/pervye-f-16-uzhe-v-ukrainskom-nebe-poyavilis-udivitelnye-foto-10585652.html Посилання скопійоване

Перші F-16 вже в українському небі / Колаж: Главред, фото: Главред

Україна вже отримала перші західні винищувачі F-16. Про це повідомляє кореспондент Главреда.

Уже відомо про те, що відбулася зустріч президента з пілотами Повітряних сил ЗСУ.

Главред публікує перші фото з F-16 на українській землі та в небі.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив це. Він також заявив, що українські пілоти вже почали використовувати їх для нашої держави.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це ... Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку! І бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – наш справедливий мир для України", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна збільшує силу української авіації, володіє сучасними та ефективними системами ППО. Водночас цих систем поки недостатньо, щоб закрити все українське небо від російських ракет та дронів.

"Але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. Українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які довго говорили, що вони нібито недосяжні для захисників неба. Українці довели, що здатні оберігати чистоту українського неба від ворога й захищати від російського терору життя наших людей, наших міст та сіл", - додав Зеленський.

Дивіться відео з потужними винищувачами F-16 в Україні:

Перші F-16 вже в українському небі / фото: скріншот

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року. F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Скільки F-16 отримає Україна / Інфографіка: Главред

Відправлення винищувачів F-16 в Україну - що відомо

Нагадаємо, 31 липня агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

Пізніше повідомлялося, що F-16 уже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

Тим часом газета The Times повідомляла, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.

4 серпня The Economist повідомив про те, що Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 в останній день липня. До кінця 2024 року Україна має літати на 20 винищувачах американського виробництва.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред