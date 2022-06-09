УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія хоче об'єднати окуповані території України в новий федеральний округ - ЗМІ

9 червня 2022, 17:13

Повідомляється, що Росія віддає пріоритет по роботі на окупованих територіях України саме російським кадрам.

Путін ОДКБ
Путін ОДКБ / Колаж Кремль , odkb-csto.org

Тимчасово окуповані території України хочуть об'єднати в новий федеральний округ.

У планах Кремля, створювати його будуть вже після "референдумів" щодо приєднання до складу Росії, пише Медуза.

Як зазначають джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, створенням округу займатиметься заступник керівника департаменту АП із забезпеченням справ Держради Борис Рапопорт. Його ж у Кремлі називають "кризовим менеджером".

У 2018 році він працював в Приморському краї, в 2019 році він брав участь у виборах губернатора Санкт-Петербурга, в 2020 році він займався виборами в законодавчі збори міста.

У 2021 році Рапопорт увійшов до штабу "Єдиної Росії" під час чергових виборів до Держдуми.

"Рапопорт підбирає кадри для роботи в адміністраціях Донбасу і "військово-цивільних адміністраціях" Херсонської та Запорізької областей України. Саме ці чиновники і повинні будуть підготувати проведення "референдумів" про приєднання до Росії", - повідомляє Медуза.

Наразі планується дві дати їх проведення:

  • в середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить;
  • 11 вересня, під час єдиного дня голосування в Росії.

"Шукають людей, які мають досвід роботи з опозицією, можуть діяти якось нестандартно, тому що завдання на Донбасі є нетривіальними", - зазначає джерело видання.

Деякі ж з політтехнологів підтвердили цю інформацію виданню. За їхніми словами їм пропонували попрацювати "політруками" на українських територіях: курирувати політику, громадське життя, ЗМІ, соціалку і підготовку до "референдуму".

читайте такожПушиліна можуть "прибрати": Кремль влаштує криваві розбірки через провал " ДНР " - розвідка

ЗМІ повідомляють, що Рапопорт зараз знаходиться в Донбасі і іноді навіть приїжджає в тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

"Його ж вважають головним кандидатом на пост повноважного представника глави Кремля Володимира Путіна в новому федеральному окрузі. Одне, джерело, близьке до керівництва Єдиної Росії не підтвердило останню інформацію", - йдеться в повідомленні.

Росія, зі свого боку, віддає пріоритет по роботі на окупованих територіях України саме російським кадрам:

  • першим заступником керівника апарату "ДНР" став політтехнолог Олександр Костомаров, який вже працював у ряді російських областей;
  • уряд "ДНР" очолив Віталій Хоценко (колишній начальник Департаменту у федеральному Мінпромторзі);
  • заступником голови уряду "ЛНР" став Владислав Кузнєцов (колишній віце-губернатор Курганської області)

За словами одного зі співрозмовників глави "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник найближчим часом можуть позбутися своїх постів.

Дивіться онлайн новини Донбас

Організація ОДКБ і війна Росії проти України

Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку Станіслав Зась заявляв, що ОДКБ могла б відправити свої війська на Донбас, як, мовляв, "миротворців". Втім, він назвав такий сценарій "гіпотетичним". Подібний розвиток подій, за його ж словами, може відбутися тільки зі схвалення України і ООН.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 4 березня заявляв, що Путін має намір втягнути у війну проти України держави ОДКБ. Дані були отримані розвідкою. Київ вважає такий варіант неприпустимим.

16 травня генеральний секретар Організації Станіслав Зась за підсумками саміту Організації Договору про колективну безпеку в Москві сказав, що ОДКБ не збирається воювати проти України. Дане питання в ході зустрічі представників країн в російській столиці не обговорювалося.

Читайте також:

війна в Україні Денис Пушилін Леонід Пасічник війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:54

Критичні 30 днів: чому російська армія в Україні скоро закінчиться

17:53

Росія напала на Україну з Білорусі і пускає звідти ракети: Мінськ та Київ більше не міста-побратимиВідео

17:41

Всі чоловіки пішли в ЗСУ, попри прохання залишитися: неймовірна історія однієї волинської родиниВідео

17:32

Роббі Вільямс планує виступити в Україні на "Євробаченні-2023"

17:13

Росія хоче об'єднати окуповані території України в новий федеральний округ - ЗМІВідео

Реклама
17:11

У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за УкраїнуВідео

17:02

Принижувати Путіна не небезпечно, великий тиск поставить військову машину РФ на коліна - РасмуссенВідео

17:00

"Сиротами залишилося п'ятеро діточок": на Вінниччині поховали вбитого під Ізюмом бійця ЗСУ

16:57

Путіну вибирають наступника: експерт спрогнозував зміну влади в КремліВідео

16:41

Війська Путіна мінують Херсонську область боєприпасами минулого століттяВідео

16:30

Ворожий штурм під Бахмутом нарвався на потужну відповідь ЗСУ: рашисти відійшли з втратамиВідео

16:24

Джонні Депп пробачить борг своєї колишньої: але є нюанс

16:23

Прикмети на 12 червня: що не можна робити на Трійцю і як не потрапити в бідуВідео

16:21

У Запорізькій області кадирівці змушували бурятів мити їм ноги - офіцерВідео

16:19

Лідери Європарламенту закликали на саміті 23-24 червня вирішити питання України у ЄвросоюзіВідео

15:59

Загроза для всієї Європи: Зеленський попередив про ризики ядерного удару РФВідео

15:54

Пілот рятував свою дружину з "Азовсталі": нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на заводВідео

15:48

Українські бійці "підсмажили" ворога у полі: російська БМП згоріла з рашистамиВідео

15:34

Армія України звільнить Сєвєродонецьк за 2-3 дні, якщо Захід надасть далекобійну зброю - ГайдайВідео

15:23

Вони вбивають простих людей: Ірина Білик висловилася про російських зірок

Реклама
15:20

Накриє максимальна спека: українців попередили про літню аномалію і назвали терміниВідео

15:04

Прикмети на 10 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:00

Пушиліна можуть "прибрати": Кремль влаштує криваві розбірки через провал "ДНР" - розвідкаВідео

14:56

Спалена техніка окупантів в Україні заросла синьо-жовтими квітами: приголомшливі фото

14:55

У РФ заговорили про завершення війни в Україні і поставили терміниВідео

14:52

Дедлайн посунувся: окупанти оголосили 12 червня новою "датою захоплення Сєвєродонецька" – ГайдайВідео

14:45

Кремлівські троянські коні в Білому домі: хто в США блокує постачання озброєння УкраїніПогляд

14:44

"Я за дружбу народів": українка-власниця кафе Росія в Берліні відмовилася змінювати його назвуФотоВідео

14:26

Найсмачніші малосольні огірки за 5 хвилин: ідеальний рецепт для кожної господиніВідео

14:21

Тримали 300 людей в "підвалі смерті": оприлюднені дані і фото катів з ЯгідногоФото

14:21

Гороскоп на липень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – великі гроші, Овнам – вагітність, Терезам - заздрість

14:20

До Києва привезли тіла захисників Маріуполя: вдалося доставити 58 людей

13:59

ЗСУ втрачають щодня до 100 бійців убитими і до 500 пораненими - РезніковВідео

13:58

У паніці тікали в ліс: українські десантники знищили десятки бурятів на ДонбасіВідео

13:46

У Маріуполі від російського снаряда разом з сім'єю загинула голова "Служби у справах дітей"

13:34

Спадкоємець відомого мільярдера Баффетта приїхав до Києва поїздом УкрзалізниціВідео

13:26

Окупанти божеволіють на фронті: записують відео в Tik-Tok під пісні про ЗСУВідео

13:23

Роман Цимбалюк. Так Лаврова ще не опускалиВідеоблоги

13:21

Не лише пральними машинами: росіяни вкрали пісню Кузьми "Мам"Відео

13:16

Польські САУ "Краб" нищать рашистів: у Міноборони розповіли про передану Україні зброюВідео

Реклама
13:11

ЗСУ "задвухсотили" офіцера окупантів, який мріяв "влаштувати Бучу" по всій Україні

13:00

Гороскоп на завтра 10 червня 2022: Ракам - небезпечні інтриги, Дівам - важливі зустрічі, Скорпіонам - заздрістьВідео

12:50

Війна буде жорстокіша: генерал-розвідник пояснив, чому Україні не варто бити по території РФВідео

12:37

Чоловік Лорак показав, як танцює і біситься їх спільна дочка Софія

12:33

Спалили дев'ять російських танків: офіцер ЗСУ розповів про нерівний переможний бій під ІзюмомВідео

12:20

Втратила чоловіка і сина: солістка "Лісапетного батальйону" розповіла, як пережила трагедіюВідео

11:59

Винних в окупації півдня України шукатимуть після війни - ДаніловВідео

11:47

У Чернігові прем'єра Джонсона "зробили" козаком Чуприною: яскраві фото

11:47

Схожа історія, або Чому Словаччина допомагає Україні зброєюПогляд

11:30

Рашисти тікали у паніці: українські артилеристи потужно накрили війська, які хотіли зайти з флангуФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти