Росія хоче об'єднати окуповані території України в новий федеральний округ - ЗМІ

Путін ОДКБ / Колаж Кремль , odkb-csto.org

Тимчасово окуповані території України хочуть об'єднати в новий федеральний округ.

У планах Кремля, створювати його будуть вже після "референдумів" щодо приєднання до складу Росії, пише Медуза.

Як зазначають джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, створенням округу займатиметься заступник керівника департаменту АП із забезпеченням справ Держради Борис Рапопорт. Його ж у Кремлі називають "кризовим менеджером".

У 2018 році він працював в Приморському краї, в 2019 році він брав участь у виборах губернатора Санкт-Петербурга, в 2020 році він займався виборами в законодавчі збори міста.

У 2021 році Рапопорт увійшов до штабу "Єдиної Росії" під час чергових виборів до Держдуми.

"Рапопорт підбирає кадри для роботи в адміністраціях Донбасу і "військово-цивільних адміністраціях" Херсонської та Запорізької областей України. Саме ці чиновники і повинні будуть підготувати проведення "референдумів" про приєднання до Росії", - повідомляє Медуза.

Наразі планується дві дати їх проведення:

в середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить;

11 вересня, під час єдиного дня голосування в Росії.

"Шукають людей, які мають досвід роботи з опозицією, можуть діяти якось нестандартно, тому що завдання на Донбасі є нетривіальними", - зазначає джерело видання.

Деякі ж з політтехнологів підтвердили цю інформацію виданню. За їхніми словами їм пропонували попрацювати "політруками" на українських територіях: курирувати політику, громадське життя, ЗМІ, соціалку і підготовку до "референдуму".

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ЗМІ повідомляють, що Рапопорт зараз знаходиться в Донбасі і іноді навіть приїжджає в тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

"Його ж вважають головним кандидатом на пост повноважного представника глави Кремля Володимира Путіна в новому федеральному окрузі. Одне, джерело, близьке до керівництва Єдиної Росії не підтвердило останню інформацію", - йдеться в повідомленні.

Росія, зі свого боку, віддає пріоритет по роботі на окупованих територіях України саме російським кадрам:

першим заступником керівника апарату "ДНР" став політтехнолог Олександр Костомаров, який вже працював у ряді російських областей;

уряд "ДНР" очолив Віталій Хоценко (колишній начальник Департаменту у федеральному Мінпромторзі);

заступником голови уряду "ЛНР" став Владислав Кузнєцов (колишній віце-губернатор Курганської області)

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