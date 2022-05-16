Союзники Путіна з ОДКБ відмовилися воювати з Росією проти України

Країни ОДКБ не відправлятимуть свої війська на війну проти України / odkb-csto.org

Організація Договору про колективну безпеку, лідером якої є РФ, не має наміру брати участь у війні Росії проти України. Таке питання на саміті взагалі не обговорювалося. Про це заявив колишній білоруський високопосадовець-силовик, генеральний секретар організації Станіслав Зась.

Як повідомляє Minval.az, він розповів про те, що на саміті Організації, який відбувся в понеділок, 16 травня, у Москві, можливість підключення ОДКБ до війни проти України не розглядалася і навіть не обговорювалася.

"Під час зустрічі президент Росії Володимир Володимирович Путін дуже детально поінформував своїх колег про хід "спеціальної військової операції", яку проводить Російська Федерація в Україні. Питання про будь-яку участь або залучення ОДКБ в цій "спеціальній військовій операції" не ставилося і не обговорювалося", - сказав Зась.

Зазначимо, Станіслав Зась - білоруський військовий і державний діяч. У період з 29 серпня 2008 по 4 листопада 2015 року був заступником Державного секретаря Ради безпеки республіки Білорусь. З 4 листопада 2015 року по 3 січня 2020 очолював Раду безпеки республіки Білорусь.

З 1 січня 2020 року Зась став генеральним секретарем ОДКБ.

Примітно, після того як Лукашенко виступив з агітаційною промовою на саміті Організації, білоруський політик і силовик Зась сказав, що ОДКБ не воюватиме.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".

ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.

До ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Лукашенко агітував ОДКБ на "боротьбу із Заходом разом з Росією"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на саміті ОДКБ у Москві виступив з промовою, у якій заявив про те, що країнам організації нібито загрожує небезпека від Заходу. Мовляв,"відсидітися ні в кого не вийде".

Політик нагадав про надання підтримки Заходом Україні, яка протистоїть повномасштабному військовому вторгненню РФ.читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину і Запоріжчину та вибухнути ядерною загрозою - ISW

"Якщо задум такий - відсидітися ні в кого не вийде. Найнебезпечніша тенденція сьогодні в Україні - розчленування України. Вже створені тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців зайти в Україну і захистити її", - сказав він.

Він закликав держави-учасники організації "виступити єдиним фронтом" проти Заходу

"Якби ми відразу виступили єдиним фронтом, не було б санкцій. Подивіться, наскільки сильна дисципліна в Європейському Союзі. Хто нам заважає використовувати цей блоковий ресурс?",- казав Лукашенко.

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Організація ОДКБ та війна Росії проти України

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась 19 лютого у інтерв'ю заявив, що ОДКБ може ввести свої війська на Донбас у якості нібито "миротворців". Однак він також зауважив, що такий сценарій є "гіпотетичним", і якщо на це "буде добра воля України" та мандат Ради безпеки ООН.

Секретар РНБО Олексій Данілов 4 березня сказав, що глава РФ Володимир Путін має намір втягнути у війну проти України держави ОДКБ. Такі дані були отримані українською розвідкою. Чиновник назвав подібний сценарій неприпустимим.

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