"Постраждали понад 70 кадирівців": Геращенко озвучив деталі поранення ватажка "ДНР" Пушиліна

Геращенко озвучив деталі поранення ватажка " ДНР " Пушиліна / фото колаж УНІАН

Ватажок угруповання терористів "Донецька народна республіка" Денис Пушилін дійсно був поранений після артилерійського обстрілу, який українські бійці провели в місті Лимані, що на Донеччині. Про це повідомив радник керівника українського МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Крім того, Геращенко каже, що в результаті обстрілу ЗСУ постраждали 72 солдати-кадирівці. І, власне, був поранений ватажок "ДНР" Денис Пушилін, який відвозив представляти представника окупаційної влади в Лиман.

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Нагадаємо, раніше портал "РИА Мелітополь" говорив, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, ймовірно, був поранений в окупованому Лимані Донецької області.

За даними журналіста, завдяки відмінній роботі української артилерії нібито були ліквідовані близько 50 кадирівців і знищені близько 10 одиниць техніки.

За непідтвердженими поки даними, був ліквідований також хтось із високопоставлених російських окупантів.

Ніякої інформації про характер і тяжкості поранень, які міг отримати Пушилін, не повідомлялося.

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