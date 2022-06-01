"Всяке трапляється": Арестович розповів, як Пушиліна накрила наша артилерія

Арестович / Reuters, скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в результаті успішної атаки української артилерії в захопленому окупантами Лимані Донецької області дійсно поранили ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Крім того, за словами Арестовича, ліквідували когось із верхівки РФ.

"Пушилін приїхав в Лиман з якоюсь інспекцією, щоб "відзначитися на місці Перемоги"", - сказав Арестович, передає 24 канал.

Арестович зазначив, що поки невідомо, в якому він стані. Крім того, загинули понад 50 окупантів і знищено десяток техніки.

"Його накрила наша артилерія. Заодно загинули і десяток людей, які його супроводжували. Всяке трапляється", - зазначив він.

Крім того, ліквідовано когось із верхівки РФ. Арестович повідомив, що деталі з'ясовуються.

"Хтось із" 200-х " був з верхівки РФ. Хто саме – встановлюємо", - додав Арестович.

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Пушиліна поранили на Донбасі

Нагадаємо, раніше портал "РІА Мелітополь" говорив, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, ймовірно, був поранений в окупованому Лимані Донецької області.

За даними журналістів, завдяки відмінній роботі української артилерії нібито були ліквідовані близько 50 кадирівців і знищені близько 10 одиниць техніки.

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