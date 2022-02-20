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В ОДКБ захотіли ввести війська на Донбас під виглядом "миротворців"

20 лютого 2022, 08:12

Цей його заклик пролунав на тлі постійних спроб Москви змусити Київ вступити в прямі переговори з маріонетковими окупаційними режимами ОРДЛО.

Казахстан, миротворці Росії
В ОДКБ захотіли ввести війська на Донбас під виглядом "миротворців" / Reuters

Генеральний секретар контрольованої Росією "Організації договору про колективну безпеку" генерал-лейтенант Станіслав Зась виступив з ініціативою ввести на Донбас війська ОДКБ під виглядом "миротворців".

В інтерв'ю Reuters Зась розповів, що у разі необхідності, ОДКБ може швидко розгорнути велику кількість військ.

"Ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам (членам ОДКБ - ред.) потрібно 3 тисячі, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше - буде більше", - зазначив він.

Зась додав, що зараз необхідно "сісти за стіл переговорів і домовитися". Цей його заклик пролунав на тлі постійних спроб Москви змусити Київ вступити в прямі переговори з маріонетковими окупаційними режимами ОРДЛО.

"Гіпотетично можна собі уявити (введення військ ОДКБ на Донбас), якщо буде добра воля України, це все ж їхня територія, якщо буде мандат Ради Безпеки ООН, таке рішення, якби це було необхідно, підтримали всі наші уряди", - додав він.

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Збройні сили ОДКБ формуються її членами, це Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. РФ із загальною чисельністю 900 тисяч осіб є найбільш впливовим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин.

Reuters констатує, що розгортання військ ОДКБ на сході України виглядає малоймовірним, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

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