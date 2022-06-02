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Бойовики "ДНР" накапали Путіну на Пушиліна: на війну гребуть хворих і психів

2 червня 2022, 15:56

Раніше керівництво "ДНР" обіцяло, що бойовиків не відправлятимуть на передову. Але незважаючи на це їх кинули на лінію фронту

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Бойовики " ДНР " влаштували бунт / скріншот

Бойовики "ДНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна зі скаргою на те, що їх відправили на передову, незважаючи на обіцянки про те, що вони не братимуть участі у війні з Україною.

Відповідне відео зі зверненням одного з підрозділів бойовиків "ДНР" опубліковано в Мережі.

Зазначимо, що бунт підняли бойовики з "5 стрілецького батальйону 113 стрілецького полку мобілізаційного резерву ДНР".

У зверненні до Путіна бойовики заявили про те, що раніше керівництво "ДНР" обіцяло, що їх не будуть відправляти на передову. Але попри це мобілізованих бойовиків кинули на лінію фронту.

Вони також додали, що серед мобілізованих є багато хворих людей, в тому числі, які страждають психічними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти незаконно мобілізованих до лав російської армії громадян України.

Вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями і російськими військовослужбовцями.

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